Zieht es RB-Stürmer Selke nach Leverkusen?

Zieht es Leipzigs Stürmer Davie Selke nach Leverkusen?

Nicht einmal 200 Minuten Spielzeit in dieser Spielzeit sind zu wenig für Leipzig-Stürmer Davie Selke. Seine erste Bundesliga-Saison mit den Roten Bullen hatte sich der ehemalige Bremer anders vorgestellt. Zwar durfte der 21-Jährige in immerhin zehn von 16 Partien mitwirken, stand dabei allerdings meist nur für wenige Minuten in der Schlussphase auf dem Feld.

Nachdem englische Medien bereits berichteten, dass gleich drei Top-Klubs von der Insel an Selke interessiert sind, gesellen sich nun zum FC Everton, West Ham United und Swansea City noch zwei weitere Interessenten aus der Bundesliga, wie der "Express" berichtet.

Anscheinend ist bereits ein Verein durchgesickert, der sich gern die Dienste des Silbermedaillengewinners von Rio sichern will. Demnach wird ein Wechsel von Selke zu Bayer Leverkusen immer konkreter. Dort soll der U21-Nationalspieler auf lange Sicht Stefan Kießling ersetzen, der zuletzt des Öfteren mit langwierigen Hüftproblemen ausgefallen war. Bayer könnte sogar an einem Kauf des RB-Juwels interessiert sein.

Hrubesch: "Selke braucht Einsätze"

Der 1,92m große Angreifer steht eigentlich noch bis 2020 in Leipzig unter Vertrag. Offen ist, ob RB-Sportdirektor Ralf Rangnick den Stürmer frühzeitig ziehen lassen würde. Bayer jedenfalls braucht neue Power im Angriff. Kießling, der in einem Monat bereits 33 Jahre alt wird, besitzt bei der Werkself einen Kontrakt, der im Sommer 2018 endet. Er könnte Selke bei der Eingewöhnung mit seiner Erfahrung unterstützen.

Der 21-Jährige hatte durch seine Olympia-Teilnahme seinen Stammplatz bei den Roten Bullen verloren und fand danach nicht mehr ins Team, weil die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl von Sieg zu Sieg eilte. In Leverkusen könnte Selke, der für den SV Werder bereits neun Bundesliga-Tore in 30 Einsätzen erzielte, sofort zum Stammspieler werden.

Sein Mentor und Ex-U21-Coach Horst Hrubesch sagte gegenüber dem "Express": "Selke braucht Einsätze, dann gibt er das Vertrauen zurück." Er habe die Qualität und könne jeder Mannschaft helfen. "Mich hat er nie enttäuscht." Gut möglich also, dass der Angreifer selbst seine Enttäuschung über mangelnde Einsatzzeiten bei RB überwindet und bald für Bayer auf Torejagd geht.