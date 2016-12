Pepe und Real: Ist nach zehn Jahren Schluss?

Trennen sich die Weg von Pepe und Real Madrid?

Seit 2007 spielt Képler Laveran Lima Ferreira - kurz Pepe - bei Real Madrid in der Verteidigung. Im kommenden Sommer endet der Vertrag des Portugiesen bei den Königlichen. Noch gibt es keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit der beiden Parteien. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Das berichtet jedenfalls die spanische "Marca". Real soll dem Europameister demnach nur eine Verlängerung von einem Jahr plus Option für ein weiteres Jahr in Aussicht gestellt haben. Der 33-Jährige hingegen will laut der Zeitung allerdings nur bleiben, wenn die Los Blancos ihm eine Laufzeit von weiteren zwei Jahren garantieren.

Zum Ende seiner Karriere möchte der Verteidiger, der im Februar 2017 bereits 34 Jahre alt wird, noch einmal kräftig verdienen. Daher bringt das Blatt Pepe auch mit einen Gang ins Ausland ins Verbindung. Dem Bericht nach sollen ihm zwei lukrative Angebote aus China vorliegen.

Bis zu zehn Millionen Euro im Jahr könnte der Portugiese demnach bei Hebei China Fortune FC verdienen, ein Vielfaches dessen, was er bei Real verdient. Der Klub aus dem Mittelfeld der chinesischen Super League hat offenbar bereits ein Angebot für Pepe abgegeben. Mit Manuel Pellegrini sitzt dort zudem ein erfolgreicher Coach auf der Bank.

"Eine Verlängerung liegt in den Händen des Klubs", sagte Pepe gegenüber der spanischen Zeitung, "ich habe immer gesagt, dass ich bis zum letzten Moment auf Madrid warten werde." Ein Satz, der nicht unbedingt nach gewolltem Abschied klingt, zumal der portugiesische Nationalverteidiger noch die WM 2018 im Blick hat und dieses Ziel sicherlich besser mit Einsätzen bei Real Madrid erreichen könnte.