Ronaldinho verrät: Barça heiß auf Coutinho

Philippe Coutinho soll angeblich beim FC Barcelona auf der Liste stehen

Schlechte Nachrichten für Jürgen Klopp und den FC Liverpool: Laut Ex-Weltfußballer Ronaldinho hat der große FC Barcelona ein Auge auf Spielmacher Philippe Coutinho geworfen.

"Er ist in dieser Saison einer der besten Spieler Europas", lobte der ehemalige brasilianische Superstar seinen Landsmann, der derzeit eine Verletzung auskuriert. "Ich weiß, dass man ihn in Barcelona sehr bewundert", verriet der mittlerweile 36-Jährige, dass die Katalanen durchaus ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben.

"Liverpool wird ihn halten wollen und versuchen, um ihn herum ein Team aufzubauen. Aber wenn man auf diesem Level spielt, wird es immer Interesse von anderen Vereinen geben", so Ronaldinho, der ein baldiges Angebot seines Ex-Klubs an den FC Liverpool nicht für ausgeschlossen hält.

Klopp als großer Bewunderer

Ob Jürgen Klopp seinen vielleicht besten Spieler ziehen lässt, ist allerdings selbst bei einem Angebot in schwindelerregender Höhe unwahrscheinlich. Geld hat der englische Traditionsklub nicht nötig, zudem verfügt der 24-jährige Spielmacher noch über einen Vertrag bis zum Juni 2020. Gleichzeitig gilt Klopp als großer Bewunderer seines Regisseurs. So soll der Deutsche schon vor seinem Wechsel nach England einen Verbleib Coutinhos als eine Bedingung für seine Unterschrift in Liverpool gestellt haben.

Der 1992 in Rio geborene Coutinho wechselte im Januar 2013 von Inter Mailand zum FC Liverpool und hat sich nach kleinen Anlaufschwierigkeiten längst zu einer festen Größe und einem der Publikumslieblinge an der Anfield Road entwickelt. In der Premier League lief der Brasilianer bisher 120 Mal für den FC Liverpool auf, erzielte dabei 26 Tore und bereitete 23 Treffer direkt vor.