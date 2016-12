Guilavogui: Draxler hat von PSG geträumt

Josuha Guilavogui und Julian Draxler sind in Wolfsburg zu guten Freunden geworden

Mit seinem heiß diskutierten Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain hat sich Julian Draxler einen Traum erfüllt - das zumindest behauptet Ex-Teamkollege Josuha Guilavogui im Gespräch mit dem "Parisien".

"Im Sommer hat er seine Entscheidung getroffen", verriet Guilavogui in einem Interview mit dem Boulevardblatt. "Nach Paris zu gehen war eine Herzensangelegenheit. Er hat immer von Paris und PSG geträumt", behauptet der Franzose, der in den letzten eineinhalb Jahren gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler in Wolfsburg spielte. Zudem sei Draxler von Frankreich und der Kultur des Landes beeindruckt, so Guilavogui.

Dass der Weltmeister dem französischen Schwergewicht weiterhelfen wird, steht für seinen ehemaligen Teamkollegen außer Frage. "Ich denke, er wird ihnen viel Kreativität bringen. Ein Element, das im Spiel von PSG manchmal fehlt. Abgesehen davon habe ich im Training und in manchen Spielen viele beeindruckende Dinge von ihm gesehen. Ich erinnere mich vor allem an einige Momente in den Champions-League-Spielen gegen Manchester United und Real Madrid. An diesen Tagen hat er alle umgehauen", schwärmt Guilavogui, der Draxler bei der Entscheidungsfindung nach eigener Aussage unterstützt hat.

"Julian hat mich nach meinem Ratschlag gefragt, weil sehr viele Vereine an ihm interessiert waren. Ich habe ihm dann zu PSG geraten und ihm gesagt, dass es für sein Spiel das Beste ist", so der Franzose, der sich sicher ist, dass Draxler in der französischen Hauptstadt erfolgreich sein wird. "Für mich gibt es keine Zweifel. Er wird erfolgreich sein, weil er in Paris auf Spieler trifft, die die gleiche Art Fußball wie er lieben."

Klopps versteckter Seitenhieb

Draxler will in Paris aber nicht nur sein sportliches Glück finden, sondern auch sein angekratztes Image wieder aufpolieren. Dies hat zuletzt mächtig gelitten - und könnte ein Grund dafür sein, warum der FC Liverpool Abstand von einer Verpflichtung genommen hat. "Wir glauben, wenn jemand nur von Geld motiviert ist und an einem gewissen Punkt Charakter zeigen soll, dann wird er es nicht tun", wird Jürgen Klopp in der "L'Equipe" zur "Causa Draxler" zitiert.

"Die Spieler wissen, dass sie auch hier eine Menge Geld verdienen können, aber wir werden in Liverpool keine Dummheiten begehen. Wir wollen die Spieler mit dem besonderen Charakter unseres Klubs überzeugen und nicht nur mit Geld", sagte der deutsche Cheftrainer.