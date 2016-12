Löw schießt gegen die FIFA und die XXL-WM

Joachim Löw ist mit den Entwicklungen in der FIFA nicht einer Meinung

Joachim Löw, Trainer der deutschen Nationalmannschaft, zeigt sich besorgt ob der neuen Entwicklungen im Weltfußball. Vor allem die Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino zur Vergrößerung der WM stoßen dem Deutschen auf.

"FIFA und UEFA sind in der Verantwortung, sie brauchen Augenmaß und müssen das richtige Verhältnis finden zwischen kommerziellen Interessen und der sportlichen Sicht", wird Joachim Löw in der "Bild" zitiert. Auf lange Sicht befänden sich die Top-Spieler "körperlich und mental am Limit". Deshalb müsse man aufpassen, "dass man das Rad nicht überdreht", so Löw weiter.

Am Ende dürfe die Qualität der Spiele "nicht leiden": "Dann würde sich auch der Fan abwenden und das Interesse nachlassen. Wenn man ein gutes Produkt hat, wie den Fußball, sollte man auch mal über Verknappung nachdenken, um die Qualität hoch zu halten", meint der Bundestrainer.

WM 2026: Sechzehn Gruppen à drei Mannschaften?

Dabei kritisiert der 56-Jährige vor allem die Art und Weise der Verantwortlichen, wie über Neuerungen diskutiert wird: "Das würden wir Trainer uns sicher manchmal wünschen, dass unsere rein auf den sportlichen Bereich bezogene Perspektive einbezogen wird. Aber da stößt man an Barrieren."

Der FIFA-Boss Gianni Infantino hatte Anfang Dezember angekündigt, dass man über eine XXL-WM nachdenke, die ab 2026 vorstellbar wäre. Laut der Nachrichtenagentur "AFP" will der Italiener auf dem FIFA-Kongress in Zürich am 09. und 10. Januar eine WM mit 48 Mannschaften vorschlagen. Dabei sollen sechzehn Gruppen à drei Mannschaften antreten. Infantino verspricht sich dadurch einen Mehrwert für kleine Nationen.