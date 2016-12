Kehrtwende: Real-Star James will doch bleiben

James Rodríguez von Real Madrid will um seinen Platz kämpfen

James Rodríguez von Real Madrid gilt seit längerem als wechselwillig. Zu selten kommt er bei Real Madrid unter Zinédine Zidane zum Einsatz. Nun hat sein Berater einem Wechsel allerdings einen Riegel vorgeschoben.

"James wird im Januar nicht gehen", so Jorge Mendes, Berater des Kolumbianers, gegenüber dem spanischen Fachblatt "AS". Damit sollte allen Gerüchten ein Ende bereitet werden, nach denen der Spielmacher seinen Abschied aus der spanischen Hauptstadt vorbereitet und für eine Ablösesumme von rund 90 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselt.

Der 25-Jährige verbringt die Weihnachtstage bei seiner Familie in Südamerika und will allem Anschein nach im neuen Kalenderjahr wieder voll angreifen. Am 04. Januar wittert James wohl seine Chance, im spanischen Pokal gegen den FC Sevilla zum Einsatz zu kommen. An einen Einsatz in der Liga ist derzeit nicht zu denken.

Schließlich ist der Mittelfeldspieler, der bei der WM 2014 noch zu den Stars des Turniers gehörte, einer der Akteure mit den wenigsten Spielminuten im Kader von Real Madrid. Allein acht Einsätze stehen in der Primera División zu Buche, wobei er einen Treffer beisteuern konnte. Kein Wunder, dass der Offensiv-Star unlängst angekündigt hatte, "nicht sicher zu sein", ob er bleiben oder gehen sollte.

Von seinem Team-Kollegen Lucas Vázquez bekommt der Kolumbianer nun Unterstützung: "James ist ein guter Freund von mir und ich hoffe, dass er bleibt. Er ist ein großartiger Spieler", so der junge Stürmer vor Journalisten in seiner Heimatstadt La Coruña. Es scheint also, dass beide zumindest noch ein halbes Jahr zusammen im Trikot von Real Madrid auflaufen dürfen. Im Sommer wird sich James Rodríguez allerdings erneut umschauen müssen, wenn sich seine Einsatzzeiten nicht vergrößert haben. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2020.