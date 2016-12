China ruft: Macht Ramos den Abflug?

Adrián Ramos soll ein Angebot aus China vorliegen

Seit zweieinhalb Jahren schnürt Adrián Ramos die Schuhe nun schon für den BVB. Über die Rolle des Reservisten ist der Stürmer bislang nur selten hinausgekommen. Nun deutet sich der Abschied des Kolumbianers an.

Wie die "Bild" erfahren haben will, liegt dem in Dortmund unglücklichen Knipser ein Angebot aus der chinesischen Super League vor. Demnach soll der Tabellenfünfte der abgelaufenen Saison, Beijing Guoan, Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen haben.

Sollte der chinesische Klub rund zehn Millionen Euro Ablöse bieten, würden die Schwarz-Gelben schwach werden, heißt es. Sollte Ramos (Vertrag bis 2018) die Offerte annehmen und nach Peking wechseln, würde er auf einige bekannte Gesichter treffen. Neben dem Ex-Leverkusener Renato Augusto steht auch der türkische Nationalspieler Burak Yılmaz beim Meister von 2009 unter Vertrag.

Keine Chance gegen Aubameyang

Ein möglicher Abgang von Adrián Ramos ist in Dortmund in den vergangenen Monaten immer wieder mal ein Thema gewesen. So sollen unter anderem Galatsaray Istanbul, der VfL Wolfsburg und einige Klubs aus der englischen Premier League in der jüngsten Vergangenheit durchaus Interesse an einer Verpflichtung des Ex-Herthaners bekundet haben. Bisher hat der BVB jedoch alle kolportierten Angebote ausgeschlagen. Bis jetzt.

Für einen vorzeitigen Abschied aus Dortmund spricht zumindest die Tatsache, dass Ramos seit seiner Ankunft im Sommer 2014 nie über den Statuts der Nummer zwei hinausgekommen ist. Weder unter Jürgen Klopp noch unter Thomas Tuchel konnte sich der kolumbianische Nationalspieler gegen Pierre-Emerick Aubameyang durchsetzen. Das Resultat: In der laufenden Spielzeit stand der ehemalige Berliner in der Liga nur vier Mal in der Startelf, durfte nur drei Mal über 90 Minuten ran. Seine Torausbeute ist mit drei Treffern in elf Pflichtspielen zudem maximal Durchschnitt.