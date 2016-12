Hummels: "Da kann ich sehr glücklich sein"

Mats Hummels hat sich bei den Bayern eingelebt, nur die Haarfarbe erinnert noch an seinen Ex-Verein

Ein halbes Jahr beim FC Bayern liegt hinter Mats Hummels. Der ehemalige BVB-Verteidiger blickt positiv auf die ersten Monate bei seinem neuen Verein zurück. Er ist vor allem froh darüber, dass er von Verletzungen verschont geblieben ist.

"Da kann ich sehr glücklich sein", sagte Hummels im Gespräch mit dem "kicker". Für die Zukunft des deutschen Rekordmeisters sei es wichtig, dass die drei Säulen in der Innenverteidigung gesund bleiben oder es schnell werden. Der 28-Jährige hatte maximal mit kleineren Infekten zu kämpfen.

Anders als Javi Martínez und Jérôme Boateng, die beide unter anderem mit Oberschenkelproblemen ausfielen. "Es wäre schon schön, wenn wir alle fit bleiben würden, damit wir immer aus dem Vollen schöpfen können", betonte Hummels, der weiß, wie wichtig starke Konkurrenten im Kampf um einen Stammplatz und am Ende für den Erfolg sind.

Auch die sportliche Gesamtsituation sei mittlerweile nahezu optimal, betonte der Weltmeister. "Ich kann sehr zufrieden sein, auf jeden Fall", sagte Hummels, "Ich habe mich schnell eingefunden, habe mir in den ersten Spielen die nötige Sicherheit geholt und kann mittlerweile komplett mein Spiel aufziehen."

"Natürlich waren die Automatismen in Dortmund ausgeprägter"

Dabei sei auch das Zusammenspiel mit den Kollegen mittlerweile deutlich verbessert. "Ein paar Automatismen entwickeln sich so langsam mit den Mitspielern. Natürlich waren die in Dortmund, wo ich teilweise acht Jahre mit denselben Spielern zusammengespielt habe, aber noch ausgeprägter." Für seine Art zu spielen sei es wichtig, "dass ein paar Bewegungen automatisch passieren, um Anspielstationen zu haben oder in der defensiven Abstimmung".

Dass es zwischenzeitlich kleinere Tiefs gab, will der 28-Jährige nicht zu hoch hängen. "Wir sind wieder auf einem guten Weg und haben vorher zweimal gute Reaktionen auf die Phasen mit je drei schlechten Spielen gezeigt", analysierte Hummels, der herausstellte: "Aber wir dürfen am besten gar nicht erst da reinrutschen."

"Da kann ein schlechter Tag das Aus bedeuten"

Für die Rückrunde will er mit dem FC Bayern noch das "klein bisschen Konstanz, das da noch fehlt", erlangen. Er ist sich sicher, dass das funktionieren wird. "Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade in dem 4-2-3-1 sehr gut gefunden und da auch noch ein bisschen mehr Torgefährlichkeit entwickelt, zumindest eine gefühlte. Das hat uns in den letzten Partien auch einen kleinen Schub gegeben."

Für einen erfolgreichen Saisonausgang wird am Ende auch die Einstellung entscheidend sein, glaubt Hummels: "Wir haben alle Möglichkeiten, aber dafür müssen wir in vielen Partien so auftreten wie gegen Leipzig. In der Champions League wird es mit jeder Runde schwieriger, da können wir uns keine Aussetzer leisten, da kann ein schlechter Tag das Aus bedeuten."