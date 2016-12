Bender will "blöde Leidenszeit" überwinden

Lars Bender möchte 2017 wieder bei Bayer Leverkusen angreifen

Für Lars Bender von Bayer Leverkusen hatte das Jahr 2016 mit dem Gewinn der Silbermedaille bei Olympia einen Höhepunkt parat, allerdings ansonsten vor allem jede Menge verletzungsbedingte Tiefpunkte. Eigentlich wollte der defensive Mittelfeldspieler nach langwierigen Fersenproblemen noch im Dezember sein Comeback feiern, doch auch dieser Plan ging nicht auf. 2017 soll alles anders werden.

Im Trainingslager in Orlando in den USA möchte der 27-Jährige wieder eingreifen und angreifen. Schon in Brasilien hatte er im Sommer sechs Spiele in kurzer Zeit absolviert und auf Besserung gehofft. "Da war zu sehen: Prima, es geht, der Körper macht mit", analysierte Bender im "kicker". Allerdings sei nach dem Turnier "der Tank leer" gewesen. Der Mittelfeldspieler horchte in seinen Körper und fragte sich: "Was ist denn jetzt schon wieder los?"

Es folgten unter anderem Probleme am Sprunggelenk und zuletzt der Riss einer Sehnenplatte im Fuß. Mittlerweile kann Bender dank einer speziellen Sohle wieder mittrainieren. An Einsätze war allerdings im alten Jahr nicht mehr zu denken. "Insgesamt war es eine blöde Leidenszeit. Ich habe meinem Körper vielleicht etwas zu viel zugemutet", vermutete der 27-Jährige.

Geärgert habe ihn vor allem, dass er nicht für die Bayer-Mannschaft da sein konnte, die mit 21 Punkten aus 16 Spielen unter ihren Erwartungen blieb und vor dem letzten Spiel der Hinrunde auf Platz neun steht. "Ständig diese Pausen, das war blöd", sagte Bender, "ich hätte mit meiner Spielweise der Mannschaft helfen und vorangehen können."

Im neuen Jahr will er nun "etwas behutsamer" mit seinem Körper umgehen. "Dann", hofft Bender, "komme ich von der Leistung her wieder dahin, wo ich war."