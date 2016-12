Auba zu Real? Watzke hat Plan B in der Tasche

Marco Reus könnte Pierre-Emerick Aubameyang im Sturmzentrum beerben

Der schmerzhafte Verlust gleich dreier Leistungsträger vor der Saison war Borussia Dortmund und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eine Lehre und so beschäftigt man sich beim BVB bereits jetzt mit Alternativen für den Fall, dass es Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang tatsächlich zu Real Madrid ziehen sollte.

Immer wieder wird der Gabuner nämlich mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt aufgrund eines ominösen Versprechens, das er seinem Opa Francois kurz vor dessen Tod gegeben haben soll. Und auch die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS, wonach die Transfersperre der Madrilenen reduziert wurde und bereits im Sommer des kommenden Jahres ausläuft, heizt die Wechsel-Gerüchte um den 27-Jährigen erneut an.

Watzke beunruhigen die ständig schwelenden Spekulationen um Dortmunds Top-Torjäger, der seit seinem Wechsel im Sommer 2013 bereits 100 Pflichtspieltore für die Schwarzgelben erzielte, allerdings nicht allzu sehr. Er pflege zwar einen intensiven Austausch mit Real-Präsident Florentino Perez, aber "nicht einmal in den vergangenen Monaten", verriet der BVB-Boss gegenüber dem "kicker", "ging es in unseren Gesprächen um Aubameyang."

Aubameyang for Dortmund: 164 games. 100 goals. Unreal. pic.twitter.com/dxafhYWAe8 — Football Facts (@FootbalIFact) 20. Dezember 2016

Auch von den in spanischen Medien immer wieder angetragenen Sonderkonditionen oder Vorkaufsrechten der Spanier für Aubameyang wollte Watzke nichts wissen. Die Sympathien zwischen ihm und Perez sind zwar ein offenes Geheimnis, doch hätte die Freundschaft keine Auswirkungen auf einen möglichen Aubameyang-Wechsel. "Was hat José Mourinho unsere Freundschaft bei Henrikh Mkhitaryan genutzt?", fragte Watzke und lieferte die Antwort gleich mit: "Nichts! Er hat 42 Millionen Euro auf den Tisch geblättert."

Vorkehrungen für den Worst-Case sind getroffen

Doch eine Ablöse im Bereich der 100-Millionen-Marke wird auch Watzke ins Grübeln bringen. Selbst wenn es zu einem Transfer im Sommer kommen sollte, "geht es weiter", gab sich Watzke optimistisch. "Nach dem Weggang von Robert Lewandowski wurde uns 2014 auch das Ende der Welt prophezeit."

Um ein Vakuum wie nach den Abgängen von Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan oder İlkay Gündoğan zu verhindern, probte er in Gedanken sogar bereits den "Ernstfall". Eine zentrale Rolle in Watzkes Szenario spielt dabei Marco Reus. "Er könnte die Position in der Angriffsmitte ebenso wie André Schürrle wunderbar spielen. Marco ist nicht ganz so schnell, dafür abschlusssicherer und mittlerweile auch körperlich robuster."

Statt auf einen sündhaft teuren, externen Neuzugang zu setzen, würden also zwei Leute aus den eigenen Reihen in die Bresche springen. "Und dazu würden wir noch einen Neuner mit Perspektive verpflichten", vollendete Watzke sein Gedankenspiel.