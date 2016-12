Fix! Mavraj wechselt von Köln zum HSV

Mergim Mavraj spielt ab sofort beim Hamburger SV

Der Hamburger SV darf seinen ersten Winterneuzugang begrüßen. Nach den Spekulationen der letzten Tage ist nun klar: Mergim Mavraj wechselt vom 1. FC Köln zum HSV.

Der 1. Winterzugang steht fest: Mergim #Mavraj wechselt vom @fckoeln zu unseren Rothosen & unterschreibt bis zum 30. Juni 2019. ✍🏼 pic.twitter.com/7dfQUhJCnA — Hamburger SV (@HSV) 27. Dezember 2016

Der Innenverteidiger unterschreibt bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2019. Über die Ablösemodalitäten wurde bislang nichts Offizielles bekannt.

"Ich freue mich, ab der Rückrunde für Hamburg spielen zu können. Der HSV ist ein großer Klub und die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben", erklärte Mavraj auf der Homepage des Nordklubs. "Es macht mich stolz, dass man mir zutraut, dieser Mannschaft weiterzuhelfen. Ich brenne darauf, ab Januar zum Team zu stoßen. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen, gemeinsam die sportlichen Herausforderungen zu meistern."

In der Domstadt gehörte der 30-Jährige zum unumstrittenen Stammspieler und stand in allen Partien der 1. Bundesliga auf dem Rasen. Ein Tor oder eine Vorlage war dem Albaner nicht vergönnt. Bereits am 3. Januar wird der Verteidiger am Trainingsauftakt des HSV teilnehmen.

Schon vor Weihnachten hatte Mavraj an der Elbe den Medizincheck absolviert und bestanden. Laut Angaben der "Bild"-Zeitung soll das Abwehr-Ass rund 1,8 Millionen Euro gekostet haben. Im Falle des Klassenerhalts der Hamburger würden weitere Bonuszahlungen hinzukommen. Mavraj gilt als Wunschspieler von HSV-Trainer Martin Gisdol.