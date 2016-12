Verlängert Torwart Hrádecký in Frankfurt?

Lukáš Hrádecký steht bei Eintracht Frankfurt vor der Vertragsverlängerung

Lukáš Hrádecký hat großen Anteil am Aufschwung von Eintracht Frankfurt. Noch in der letzten Saison rettete er die Hessen mit starken Paraden vor dem Abstieg. In der aktuellen Spielzeit ist er ebenfalls der große Rückhalt und hat mit nur zwölf Gegentoren in 16 Partien den zweitbesten Wert der Bundesliga - hinter dem FC Bayern.

Klar, dass die Frankfurter den Vertrag des Finnen, der im Sommer 2018 endet, schnellstmöglich verlängern wollen. Der Torhüter scheint nicht abgeneigt zu sein. Gegenüber "Bild" sagte er: "Eintracht hat den Vorteil. Und ich bin sicher, dass wir das hinbekommen. Aber als Fußballer kann man nie etwas versprechen."

Vorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner müssen sich auf intensive Verhandlungen mit Hrádecký gefasst machen. "Alle wollen einen Deal, aber alle wollen auch profitieren", betonte der Keeper und fügte durch die Blume hinzu, dass er sein Salär gern nach oben hin angepasst sehen würde: "Ich bin nicht der Großverdiener bei Eintracht. Und ich sage auch nicht, dass ich das sein muss. Aber ich denke, dass ich gut gespielt habe – und auch einen Anteil daran habe, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben."

Für Hrádecký, der in dieser Saison sieben Mal zu Null spielte, soll es mit der Eintracht am besten in den europäischen Wettbewerb gehen. "Wenn es weiter so gut läuft und wir vielleicht in der Europa League spielen würden... Dieser Traum ist noch da", schilderte der Torwart seine Gedanken und schob nach: "Ich fühle mich total wohl in Frankfurt. Ich hoffe, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir uns einig sind."