Werder-Torwartfrage weiter ungeklärt

Koen Casteels spielte 2015 bereits auf Leihbasis in Bremen

Beim SV Werder Bremen ist seit dem Abgang von Tim Wiese ein Vakuum auf der Torwart-Position entstanden. Keiner der Nachfolger vermochte die Lücke bislang zu schließen.

In dieser Spielzeit versucht es der damalige Chefcoach Viktor Skripnik zu Saisonbeginn mit Felix Wiedwald, der allerdings schnell durch den Sommer-Neuzugang Jaroslav Drobný abgelöst wurde. Auch Alexander Nouri, der mittlerweile auf der Trainerposition federführend ist, setzt mittlerweile auf den Tschechen.

Allerdings läuft sowohl der Vertrag von Drobný als auch der von Wiedwald im Sommer aus. Relativ deutlich zeichnet sich ab, dass der Letztgenannte keine Zukunft mehr in Bremen hat. Er soll sich, wenn möglich, sogar in der Winterpause nach einem neuen Verein umsehen. Hinter den beiden Keepern lauert mit U-21-Nationaltorwart Michael Zetterer ein dritter Kandidat, der sich Hoffnung auf einen Sprung machen kann. Er steht noch bis 2018 beim SVW unter Vertrag.

Werder baggert weiter an Casteels

Laut "kicker" möchte Bremen allerdings weiterhin gern Koen Casteels vom VfL Wolfsburg verpflichten. Der Torwart spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2014/2015 für den Klub von der Weser und sitzt bei den Niedersachsen nur auf der Bank. Allerdings besitzt der Belgier beim VW-Klub noch einen Vertrag bis 2019. Kaum vorzustellen, dass Werder zeitnah tief in die Tasche greift, um seinen Wunschkandidaten loszueisen. Möglich wäre das maximal bei einem Wechsel von Wiedwald im Winter. Danach sieht es aber mangels eines Angebots nicht aus.

Perspektivisch kommt auf Manager Frank Baumann und die Hanseaten vor allem eine Hängepartie auf allen Seiten zu. Der 37-jährige Drobný könnte zwar auch in der kommenden Saison als Backup bleiben, würde dann allerdings den Platz von Perspektiv-Torwart Zetterer belegen, der gern zur Nummer zwei aufsteigen will.

Wenn Werder also nicht riskieren will, dass das Top-Talent im Tor sich nach einem anderen Verein umschaut, muss der Weserklub den Vertraq des 21-Jährigen verlängern und ihn in die zweite Liga ausleihen, damit dieser Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann. Alternativ könnte der SVW ihn auch direkt zum zweiten Torwart befördern, was das Aus für Drobný bedeuten würde. So oder so: Es bleibt spannend auf der vakanten Position ganz hinten auf dem Feld.