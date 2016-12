Oczipka: "RB und BVB sind unsere Vorbilder"

Bastian Oczipka und die Frankfurter Eintracht erleben derzeit einen Höhenflug

Bastian Oczipka, Verteidiger von Eintracht Frankfurt, steht stellvertretend für den Höhenflug der Hessen in dieser Saison. Während der 27-Jährige über weite Strecken der vergangenen Rückrunde ängstlich und zögerlich agierte, überzeugt Oczipka in dieser Saison mit Mut und Überzeugung - wie so viele beim aktuellen Tabellenvierten. "Uns allen hat der Mut gefehlt in der letzten Saison", gestand der Linksfuß in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Den Mut hat sich die Eintracht unter Trainer Niko Kovač mit harter Arbeit zurückerkämpft. Nach der Horror-Saison mit der Last-Minute-Rettung gegen Nürnberg in der Relegation sei das allerdings ein "längerer Prozess" gewesen. "In der Vorbereitung konnten wir nicht sagen, wie weit wir schon sind", sagte Oczipka: "Dennoch haben wir damals schon gespürt, dass die harte Arbeit und die klare Linie des Trainers etwas bewirken kann."

Und in der Tat, der Aufschwung der Frankfurter scheint eng mit dem kroatischen Coach verbunden zu sein, der das Team in der Schlussphase der vergangenen Saison übernahm. Kovač lege sehr viel Wert auf Fitness und Intensität, ließ der Außenverteidiger durchblicken. "Ich will nicht sagen, dass wir vor Kovač nicht fit waren. Das Spiel ist nur ein anderes. RB Leipzig und Dortmund sind da unsere Vorbilder. Sie machen alles im Sprint, ziehen ein Vollgas-Pressing auf. Wir haben uns in der Vorbereitung an diese Spielweise gewöhnt", erklärte der gebürtige Bergisch Gladbacher das Erfolgsrezept seiner Mannschaft.

Oczipka: "Wir geben weiter Vollgas"

Ein weiteres Plus sei die Euphorie, die aktuell rund um den Verein herrsche. "Sie kann einem Spieler auch noch mal einen Extraschub geben", so Oczipka. "Das Stadion ist immer voll. Gegen die Bayern lagen wir zweimal hinten, aber du merkst: Alle sind noch da, bei jedem Ballgewinn sind sie am Toben, das setzt Kräfte frei."

Angst, dass die Mannschaft abheben könnte, habe er nicht. Dazu sind die Erinnerungen an die letzte Spielzeit noch zu präsent: "Viele von uns haben erlebt, wie schnell es bergab gehen kann. Jeder, der das Training beobachtet, sieht, dass wir weiter Vollgas geben. Der Trainer lässt auch gar nichts anderes zu."