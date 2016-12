HSV: Zwei Kandidaten für eine Winter-Leihe

Nabil Bahoui und Alen Halilović sind beim HSV Kandidaten für eine Leihe

Für Balkan-Messi Alen Halilović und Nabil Bahoui gibt es beim Hamburger SV kaum eine Perspektive. Beide könnten im Winter an einen anderen Klub verliehen werden.

Vor allem für Halilović wäre damit ein großes Missverständnis vorerst beendet. Der für fünf Millionen als Juwel vom FC Barcelona geholte Kroate war in den letzten Partien gar nicht mehr zum Zug gekommen. Sein letzter Einsatz datiert vom achten Spieltag.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung hat weiterhin sein ehemaliger Klub Sporting Gijon, an den er bereits in der letzten Saison ausgeliehen war, Interesse an einer Leihe. Neu hinzugekommen ist auch Espanyol Barcelona. Der Stadtrivale von Barça würde ebenfalls gern bis zum Sommer auf die Dienste des kleinen Dribblers setzen.

Bahoui muss endlich wieder treffen

Noch düsterer sieht es bei Nabil Bahoui aus. Der Offensivmann kam zu Beginn des Jahres von Al-Ahli an die Elbe und konnte sich nie wirklich durchsetzen. Standen in der letzten Saison immerhin noch sechs kürzere Einsätze zu Buche, wurde der Schwede in dieser Saison nur ein einziges Mal über gut eine Stunde eingesetzt. Ein Tor gelang ihm in keinem seiner Spiele.

Er könnte nach aktuellen Gerüchten an den griechischen Erstligisten AEK Athen ausgeliehen werden. Dort soll er dann seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen, die er zuletzt ausgiebig bei AIK Solna in der schwedischen ersten Liga gezeigt hatte.