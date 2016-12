Ex-Teamkollege: "Draxler träumte von PSG"

Josuha Guilavogui (r.) freut sich für Julian Draxler

Viel wurde in den letzten Wochen und Tagen über den Wechsel von Julian Draxler zu Paris Paris Saint-Germain gesprochen und geschrieben - meist negativ. Deutlich verständnisvoller äußerte sich mit Josuha Guilavogui nun ein ehemaliger Teamkollege des Nationalspielers. "Ich freue mich für Julian", sagte der Franzose gegenüber "Le Parisien".

In Wolfsburg habe er eine sehr gute Beziehung zu Draxler gehabt, auch über den Fußball hinaus. "Er träumte von Paris und PSG", räumte Guilavogui mit den Gerüchten auf, Draxler wäre lieber zu Arsenal London gewechselt. Zweifel, dass der französische Spitzenklub die falsche Wahl für den 23-Jährige sein könnte, habe er nicht. Draxler spreche französisch und interessiere sich sehr für die Kultur, das würde die Integration deutlich erleichtern. "Allerdings hat er noch kein Schimpfwort in seinem Sprachschatz. Die muss er jetzt lernen", sagte der 26-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Auch aus Sicht von PSG könne er den Transfer nachvollziehen. "Ich denke er wird ihnen einiges an Kreativität verleihen, etwas das im Spiel von PSG manchmal fehlt. Der ehemalige Schalker sei "ziemlich unberechenbar". "Ich erinnere mich besonders an ein paar Tricks in der Champions League gegen Manchster United oder im Hinspiel gegen Real Madrid", ergänzte Guilavogui.

Er selbst habe seinem Freund zu einem Wechsel in seine Heimat geraten. "Ich sagte ihm, dass Paris am besten zu seinem Spiel passt." Jetzt ist Draxler selbst an der Reihe und muss beweisen, dass er sich bei einem europäischen Topklub durchsetzen kann.