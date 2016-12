Kimmich: "RB-Spiel muss der Maßstab sein"

Joshua Kimmich vom FC Bayern ist einer der Aufsteiger des Jahres

Joshua Kimmich hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Vom Newcomer beim FC Bayern München wurde er zum Nationalspieler und zu einer festen Größe beim deutschen Rekordmeister.

Mit dem überzeugenden 3:0-Erfolg über seinen Ex-Klub RB Leipzig verabschiedeten sich die Münchener standesgemäß auf Rang eins in die Winterpause. "Das Spiel muss auf jeden Fall für die Zukunft der Maßstab sein, daran müssen wir uns orientieren", sagte der 21-Jährige in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Das Spiel gegen den Tabellenzweiten sei sogar "eines der besten Spiele" gewesen, seitdem er an der Isar ist. Kimmich selbst durfte gegen RB "nur" in der letzten Viertelstunde spielen. Nachdem der Youngster zu Beginn der Saison mehr oder weniger durchgängig auf dem Platz stand, kam er zuletzt öfter von der Bank. "Ich hab schon überlegt, ob ich aufhöre mit Fußball", kommentierte der zentrale Mittelfeldspieler mit einem Augenzwinkern. "Man muss das schon richtig einschätzen können", ging Kimmich dann doch ernsthaft auf seine Situation unter Trainer Carlo Ancelotti ein.

Perfekter Jahresabschluss! #miasanmia #believeinyourself #nevergiveup A photo posted by Joshua Kimmich (@jok_32) on Dec 22, 2016 at 7:54am PST

Immerhin spiele er beim FCB "und nicht bei einem Drittligisten, wo es keine englischen Wochen gibt und man jede Woche ein und dieselbe Elf spielen lässt." Wenn er das ganze Halbjahr Revue passieren lasse, habe er doch mehr Spielzeit bekommen als viele es ihm zugetraut hätten.

Kimmich: "Bin sehr, sehr ehrgeizig"

Und in der Tat: Auch unter Ancelotti konnte der gebürtige Schwabe bereits zeigen, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. "Ich habe auch einige wichtige Tore erzielt", resümierte er. Neben seinen fußballerischen Qualitäten wird Kimmich in diesem Zusammenhang immer wieder für seine besondere Mentalität gelobt. "Ich kann von mir selbst behaupten, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin", wusste der beim VfB Stuttgart ausgebildete Rechtsfuß diesbezüglich zu berichten. Aber so ein Ehrgeiz gehöre dazu, "sonst kann du hier in München auch nicht mithalten", so Kimmich.

Früher sei sein Siegeswille sogar noch extremer gewesen. "Man hat mir dann angemerkt, dass ich sauer war. Da ist es auch vorgekommen, dass ich ein bisschen rumgeschrien habe, wenn ich mit mir und meinen Mitspielern unzufrieden war." Heute könne er die Emotionen auf dem Feld deutlich besser kontrollieren und ins positive Energie umwandeln. "Früher war ich zu negativ", räumte der 21-Jährige selbstkritisch ein.

Pep war richtungsweisend

Seine rasante persönliche Entwicklung schreibt Kimmich vor allem auch Trainer Pep Guardiola zu, für den er in ihrem gemeinsamen Jahr eine Art Lieblingsschüler wurde. "Er hat mir die Chance gegeben, mich immer weiterzuentwickeln, indem er immer neue Ansprüche an mich gestellt hat. Er hat einem sehr viele Räume und Dinge beigebracht. Ich habe bei ihm einen ganz anderen Blick auf das Spiel bekommen."