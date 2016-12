"Tugenden passen": Frings neuer Lilien-Coach

Torsten Frings wird der neue Trainer von Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 ist auf seiner Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Ex-Werder-Co-Coach Torsten Frings übernimmt die Lilien. Der 78-malige Nationalspieler unterschriebt bis Juni 2018.

"Ich bin sehr glücklich, dass mir die Verantwortlichen des SV Darmstadt 98 ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich brenne auf die Herausforderung in diesem speziellen Klub, der mit seinen besonderen Attributen bestens zu meiner Persönlichkeit passt", kommentierte Frings die Entscheidung und ergänzte: "Ich bin mir der Schwere der Aufgabe bewusst, aber ich war immer ein Kämpfer und Teamplayer, und genau so werde ich ab sofort – und im Speziellen mit dem Trainingsauftakt am 3. Januar – diese Aufgabe angehen."

Torsten Frings wird neuer Cheftrainer bei den #Lilien. Der 78-malige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2018 beim #sv98. pic.twitter.com/B9AoTt4dWl — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27. Dezember 2016

Klub-Präsident Rüdiger Fritsch äußerte sich wie folgt: "Bei Torsten Frings spüren wir das 'berühmte Feuer'. Er verbindet Wille, Leidenschaft und Kampfkraft - genau jene Tugenden, die Darmstadt 98 ausmachen. Auch deshalb haben wir uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden."

Erst Dementi, dann Vollzug

Darmstadt hat damit nach gut drei Wochen einen Nachfolger für den Anfang Dezember beurlaubten Norbert Meier gefunden. Noch am Montag hatte Frings auf Nachfrage verschiedener Medien einen direkten Kontakt zum Klub aus Hessen verneint. Nun ist es doch zu einer Einigung der beiden Parteien gekommen.

An der Weser hatte Frings zuletzt als Co-Trainer unter Viktor Skripnik gearbeitet, war allerdings im Zug der Entlassung des Ukrainers ebenfalls von seinen Pflichten entbunden worden. In der letzten Saison hatten die beiden den SV Werder noch knapp vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt.

Erste Wahl ist Frings bei den Darmstädtern allerdings nicht. An Weihnachten hatte Wunschtrainer Holger Stanislawski den Südhessen eine Absage erteilt. Neben Frings wurden zuletzt auch Sandro Schwarz, Michael Frontzeck, Bruno Labbadia, Kosta Runjaic, Jos Luhukay und André Breitenreiter gehandelt.