Reds zerschmettern Stoke - 100. "Klopp-Tor"

Die Spieler des Liverpool FC bleiben der Angstgegner für Stoke City

Neun Niederlagen, sechs Remis und exakt null Siege: So lautete die katastrophale Bilanz von Stoke City aus den letzten 15 Ligaspielen beim Liverpool FC. Vorweg: Ein Ende ist nicht in Sicht.

Dabei erwischte Stoke, das mit Peter Crouch, Glen Johnson und Joe Allen mit drei ehemaligen Reds-Akteuren in der Startelf begann, den besseren Start, als Jon Walter nach Flanke von Erik Pieters in der 12. Minute zur Führung einköpfte. Der Treffer des 33-Jährigen war das 500. Tor der laufenden Premier-League-Saison, dürfte ansonsten aber eher eine untergeordnete Rolle in den Annalen des englischen Oberhauses spielen. Denn in der Folge bestimmte weitestgehend Liverpool das Geschehen.

📸 Jonathan Walters heads in his second goal in four #PL matches to put the visitors ahead. It's 0-1 (18 mins) #LIVSTK pic.twitter.com/CZFIAgQenk — Premier League (@premierleague) 27. Dezember 2016

Zwar hätte ausgerechnet Allen Stoke in der 19. Minute sogar noch höher in Führung bringen können, doch nach einer halben Stunden wendete sich das Blatt: Liverpool drehte auf und seine Topstars übernahmen die Partie. Mit seiner 13. Torbeteiligung in dieser Saison glich Adam Lallana nach traumhaftem Zusammenspiel mit Sadio Mané aus (35.) und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino flipperte das Leder kurz vor der Pause zur Führung ins Netz.

Sturridge: Kaum drin, schon drin

In den zweiten 45 Minuten zerstörten sich die Potters dann höchstpersönlich die letzten Hoffnungen auf ein Comeback, als Giannelli Imbula eine scharfe Origi-Hereingabe in höchster Not vor dem lauernden Mané, aber nur ins eigene Tor klären konnte. Danach brachen alles Dämme.

Kaum hatte Klopp Emre Can und Daniel Sturridge für Lallana und Origi auf den Platz geschickt, nutzte Sturridge einen Patzer von Ryan Shawcross und stellte auf 4:1 - übrigens der 100. Liverpool-Treffer unter Klopp.

71: Christmas is over, but that was a gift for Daniel, who latches onto a loose back pass, rounds Grant and finishes



🔴 4-1 🔵 #LIVSTK pic.twitter.com/KI6d9L5YcT — Liverpool FC (@LFC) 27. Dezember 2016

Durch den klaren Erfolg springt Liverpool wieder auf Rang zwei der Tabelle. Die Reds rangieren mit 40 Punkten nun einen Zähler vor Manchester City und drei Punkte vor Arsenal. Klarer Spitzenreiter bleibt der Chelsea FC mit 46 Zählern.

"Wir haben mit unserer Qualität zwei Tore erzwungen - beide waren sehr wichtig. Zudem war es ein wundervolles drittes Tor und Daniel (Sturridge Anm. d. Red.) hat den Deckel drauf gemacht", kommentierte Klopp das Spielgeschehen.