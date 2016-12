Medien: Dortmund & Schalke baggern an Xhaka

Taulant und Granit Xhaka (r.) spielten einst gemeinsam für Basel

Aleksandar Dragović, Yann Sommer, Mohamed Salah, Granit Xhaka, Valentin Stocker, Fabian Schär, Breel Embolo und, und, und... Der FC Basel hat sich in der Vergangenheit für so manchen Kicker als Sprungbrett für die große Fußballwelt erwiesen. Bald könnte ein weiterer Spieler zu diesem illustren Kreis stoßen.

Wie das kosovarische Portal "gazetasheshi.com" berichtet, interessieren sich einige Top-Klubs für die Dienste von Taulant Xhaka, dem älteren Bruder des Ex-Gladbachers Granit. Der 25-jährige Sechser, der seit 2013 für Basel kickt, in dieser Spielzeit aber nochmal an Klasse zugelegt hat, ist demnach auch ein Thema in der Bundesliga.

"Borussia Dortmund, Schalke und Valencia haben ihr Interesse an Xhaka zum Ausdruck gebracht. Aber Basel verlangt 15 Millionen Euro, damit sie Taulant ziehen lassen", wird ein nicht näher benannter Verwandter Xhakas zitiert. Zudem soll man auch in Mönchengladbach darüber nachdenken, ob der albanische Nationalspieler die Lücke schließen kann, die der Abgang seines Bruders zum Arsenal FC gerissen hat.

Einschränkend ergänzt die Quelle, es gebe noch keine "konkreten Angebote" und die Chance auf einen Winterwechsel sei ohnehin gering. Man erwarte aber dennoch, dass bald konkrete Offerten abgegeben werden.

Xhakas Kontrakt in Basel läuft jedoch erst im Sommer 2021 aus und die aufgerufenen 15 Millionen scheinen etwas zu viel des Guten. Klar, Xhaka ist Leistungsträger in Basel und mit den Mannen aus der drittgrößten Stadt der Schweiz regelmäßig - nicht selten erfolgreich - auf der europäischen Bühne aktiv, mit 25 aber kein unendlich entwicklungsfähiges Talent mehr.