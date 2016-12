Ciao Wölfe: Freie Bahn für Gustavo-Wechsel?

Luiz Gustavo darf den VfL Wolfsburg wohl im winter verlassen

Inter sowie Juventus aus Italien, Mönchengladbach und natürlich die finanzstarken Klubs aus China sollen bereits ein Auge auf Wolfsburgs Luiz Gustavo geworfen haben. Der darf den Klub nun wohl wirklich verlassen.

Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" erfahren haben will, hat man sich bei den Wölfen dazu entschieden, dem Brasilianer keine Steine in den Weg zu legen und künftig voll auf Neuzugang Riechedly Bazoer zu setzen. "Konkret ist da aber nichts", wird VfL-Sportchef Olaf Rebbe zwar von dem Blatt zitiert, ein Dementi der Wechselgerüchte klingt so jedoch eindeutig nicht.

Damit dürfte Luiz Gustavo der Autostadt, ebenso wie die Verteidiger Philipp Wollscheid und Carlos Ascues, wohl im Winter verlassen - vorausgesetzt das Angebot stimmt. Der Umworbene selbst blickt offenbar recht gelassen in seine Zukunft. Unlängst twitterte der ehemalige Bayern-Profi ein Bild, das ihn in entspannter Pose beim Fischen zeigt.

Während die grundlegenden Fragen im Fall Gustavos damit geklärt sein dürften, gestaltet sich der Fall laut dem Bericht bei Ricardo Rodriguez und Vieirinha anders. Der Schweizer muss demnach definitiv bleiben, bei Vieirinha wird ein Wintertransfer zumindest als sehr unwahrscheinlich eingestuft.