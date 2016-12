Merino: "Ich kann mich nicht beschweren"

Mikel Merino will sich über seine Zeit beim BVB nicht beschweren

Mit großen Erwartungen (Ich wechsle nicht zum BVB, um auf der Ersatzbank zu sitzen) wechselte Mikel Merino im Sommer von Osasuna zum BVB, ein halbes Jahr später beherrschen allerdings Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied die Medien. Der 20-Jährige ist mit seiner Situation hingegen gar nicht so unzufrieden.

"Ich bin Teil einer der besten Mannschaften der Welt. Ich kann mich nicht beschweren", so der Youngster gegenüber der baskischen Tageszeitung "Berria". Auch mit seiner neuen Position, beim BVB bekommt der gelernte zentrale Mittelfeldspieler bislang meist nur im Abwehrzentrum seine Chance, kann sich der Spanier durchaus abfinden. "Ich fühle mich im Mittelfeld am wohlsten, aber ich habe mich mehr und mehr an die neue Position angepasst und sie macht einen vollständigeren Spieler aus mir", so Merino.

Einen Abschied schloss der Youngster allerdings auch nicht aus. "Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Wenn der Markt im Winter öffnet, weiß ich nicht, was passieren wird", so der spanische U-Nationalspieler, der jedoch betonte, glücklich beim BVB zu sein.

Merino: Osasuna-Interesse bedeutet mir viel

Er wolle sich als Spieler verbessern und wachsen. In Dortmund sei das möglich. Vor einem Abschied werde er auf jeden Fall zu allererst mit den Borussen reden und dann entscheiden. Aktuell denke er nur an den BVB. "Alle Optionen haben ihre Vor- und Nachteile", erklärte Merino vielsagend.

Die offenen Avancen seines Ex-Klubs Osasuna sieht Merino dennoch als Kompliment. "Es bedeutet, dass ich immer noch wichtig für sie bin und sie denken, dass ich ihnen helfen kann. Es ist ein gutes Gefühl, jemanden zu haben, mit dem man so verbunden ist", erklärte das Talent.