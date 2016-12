Medien: Halilović bittet Barça um Rückkehr

Alen Halilović soll seinen Ex-Klub Barcelona um Hilfe gebeten haben

"Beim HSV habe ich einen schweren Stand", kommentierte Alen Halilović gegenüber kroatischen Medien unlängst seine Situation bei den Hamburgern und schoss nach, dass er den Grund dafür in der "schwachen" Kommunikation mit Coach Markus Gisdol sehe. Spanische Medien enthüllten nun, wie groß der Leidensdruck des 20-Jährigen beim Bundesliga-Dino wirklich ist.

Laut "Mundo Deportivo" hat sich das ehemalige Barça-Talent an seinen Ex-Klub, genauer an Sportdirektor Roberto Fernández, gewendet und um Hilfe gebeten. Halilović soll die Bitte geäußert haben, die Katalanen mögen ihm eine Rückkehr in den spanischen Fußball ermöglichen.

Dem Bericht des spanischen Blattes zufolge, gestand Halilović Barcelona gegenüber damit offen einen Fehler ein. Angeblich wollte Barça den Nationalspieler bereits im Sommer lieber an einen Liga-Konkurrenten abgeben. Der Spielmacher schlug die guten Ratschläge allerdings aus und entschied sich stattdessen für ein Engagement in Hamburg.

Zwar ist der Youngster noch bis 2020 an den Hamburger SV gebunden, angeblich hat sich Barcelona aber die Option zusichern lassen, Halilović nach einem Jahr für zehn Millionen zurück ans Camp Nou zu holen. Demnach wäre das Starensemble um Lionel Messi also durchaus Handlungsfähig. Abnehmer gäbe es in La Liga wohl zu Genüge. Unlängst wurde berichtet, dass Gijón, Valencia und Sevilla ein Auge auf Halilović geworfen haben sollen.