Hertha zieht die Option bei zwei Juwelen

Florian Baak trainiert bereits mit den Hertha-Profis

Der 1999er-Jahrgang bei Hertha BSC soll ein goldener sein. Im nächsten Jahr möchte gleich eine ganze Flut von Top-Talenten den Sprung in den Profi-Bereich schaffen. Für zwei Juwele geht der Wunsch wohl in Erfüllung.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung möchte der Hauptstadtklub sowohl Arne Maier als auch Florian Baak vorzeitig in die Lizenzmannschaft hochziehen und mit Profi-Verträgen ausstatten. Maier ist defensiver Mittelfeldspieler und trumpft in der A-Junioren-Bundesliga mächtig auf. Drei Treffer hat er bereits erzielt und beachtliche fünf Tore vorgelegt. Baak spielt im gleichen Team als Innenverteidiger und bewies ebenfalls seine Torgefährlichkeit. Drei Mal landete der Ball von seinem Kopf oder Fuß aus im Netz.

Darum, dass sich andere Klubs bei Hertha bedienen, muss sich Manager Michael Preetz laut der Boulevard-Zeitung keine Sorgen machen, auch wenn im Sommer bei 16 Spielern aus der U19 die Verträge auslaufen. "Wir setzen hier auf Nachhaltigkeit. Wer sich für eine Ausbildung bei Hertha entscheidet, geht auch Vereinbarungen ein, die uns später in die Situation bringen, dass wir vorbereitete Lizenzspielerverträge auch auslösen können", sagte er. Das bedeutet: Hertha besitzt eine einseitige Option, die Förderverträge in einen Profi-Vertrag umzuwandeln.

Die Konkurrenz beißt sich die Zähne aus

Finanzstarke Klubs, wie der VfL Wolfsburg oder RB Leipzig, haben auf diese Weise keine Chance, die Talente zu rauben. Stürmer wie Muhammed Kiprit, der in der letzten Saison für die U17 des Hauptstadtklubs 19 Tore in 25 Spielen schoss und auch in dieser Saison in der U19 in 14 Spielen bisher zehn Mal traf, steht laut Informationen der "Bild" auf dem Wunschzettel der Konkurrenz, die sich aber die Zähne an Herthas Modell ausbeißt.

"Diese Optionen sind auch eine Schutzfunktion, wir investieren viel Geld in die Ausbildung", betonte Preetz. Somit hat Berlin das Heft des Handelns selbst in der Hand und kann sich die Dienste eines Top-Talents langfristig sichern.