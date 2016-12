Sam vor S04-Abschied: "Gibt immer Lösungen"

Durfte zuletzt nur noch auf der Bank Platz nehmen: Sidney Sam

Beim FC Schalke 04 steht Sidney Sam auf dem Abstellgleis. Nur sporadisch kommt der Flügelflitzer für die Königsblauen zum Einsatz. Jetzt plant der 28-Jährige einen Neustart: Zur Not auch in Liga zwei.

"Es gibt immer Lösungen: Verkauf, Leihe, Leihe mit Kaufoption", beschrieb Sam seine Möglichkeiten im "kicker". Fest steht: Eine Zukunft auf Schalke ist wohl keine Option. Vielmehr würde der fünffache Nationalspieler bei einem Wechsel im Winter sogar Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Aktuell soll der Ex-Leverkusener stattliche vier Millionen Euro im Jahr verdienen.

Dennoch sei auch ein Engagement bei einem ambitionierten Verein im Unterhaus denkbar. "Es muss schon passen", schränkte Sam lediglich ein. Momentan kommt der Außenspieler vor allem in der Schalker U23 zum Zug. "Weil ich Fußball liebe und vor allem, weil ich fit bin und das auch bleiben möchte", wie der Spieler begründete.

"Habe nie an mir gezweifelt"

Trotz seiner überschaubaren Einsatzzeit blickte Sam aber nicht negativ auf die bisherige Zeit im Revier zurück: "Ich bin kein Flop! Weil ich um meine Qualitäten weiß. Die sind ja nicht verloren gegangen. Ich habe nie an mir gezweifelt. Niemand kann mir meine Qualitäten nehmen."

"Ich bleibe professionell, biete mich weiter an und lasse mich auf keinen Fall hängen. Mein Wunsch fürs neue Jahr ist, dass ich spiele", so der Dauerreservist. Konkrete Gespräche mit anderen Vereinen soll es aber noch nicht gegeben haben. Der Vertrag auf Schalke ist noch bis 2018 datiert. Im letzten Sommer hatten noch Eintracht Frankfurt und der FC Liverpool ihr Interesse bekundet. "Vielleicht funktioniert es woanders wieder so wie früher. Es muss ja nicht unbedingt der FC Liverpool sein", blieb Sam weiter optimistisch.

Im Sommer 2014 war Sam für damals günstige 2,5 Millionen Euro als aktueller Nationalspieler von Bayer Leverkusen zum FC Schalke 04 gewechselt. In den zweieinhalb Jahren auf Schalke enttäuschte der Angreifer aber auf ganzer Linie. Lediglich 22 Pflichtspiele absolvierte der Rechtsaußen bis dato für die Königsblauen.