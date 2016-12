Trotz Verlängerung: Duo soll um Weigl werben

Die Gerüchte um BVB-Star Julian Weigl wollen einfach nicht abreißen

Pünktlich zur Weihnachtszeit vermeldete Borussia Dortmund die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Youngster Julian Weigl und setzte damit nicht zuletzt ein Zeichen an die Konkurrenz. Die lässt sich aber offenbar nicht so leicht abschrecken.

Die spanisches "AS" berichtet, dass der FC Barcelona Weigl im kommenden Sommer unbedingt nach Spanien locken will. Angeblich sieht man bei den Katalanen im DFB-Kicker die perfekte Ergänzung und den kommenden Nachfolger für Urgestein Sergio Busquets. Die Verlängerung des ursprünglich bis 2019 datierten Kontrakts beim BVB bis 2021 wird dabei zwar als Hindernis erwähnt, spielt aber nur eine untergeordnete Rolle.

Vielmehr fürchtet Barcelona demnach die Konkurrenz seines Ex-Trainers Pep Guardiola. Der soll Manchester Citys Direktor Fußball Txiki Begiristain ebenfalls damit beauftragt haben, Weigl in sein Starensemble zu locken.

Weigl: "Fühle mich in Dortmund wohl"

Mehr als unwahrscheinlich ist jedoch, dass Watzke und Co. ihren Leistungsträger wirklich ziehen lassen und auch der Wechselwille Weigl darf hinterfragt werden. "Ich fühle mich in Dortmund sowohl sportlich als auch vom gesamten Umfeld her sehr gut aufgehoben. Es war für mich eine logische Entscheidung und keine lange Überlegung, meinen Vertrag zu verlängern", äußerte der Mittelfeldspieler sich zumindest sehr positiv über seinen jetzigen Arbeitgeber. Mit 21 Jahren hat Weigl zudem durchaus noch Zeit, den Schritt zu einem großen ausländischen Klub zu wagen.

Gelänge es Manchester City oder dem FC Barcelona dennoch Weigl bereits im kommenden Sommer von einem Transfer zu überzeugen, würde man in Dortmund wohl überhaupt nur gesprächsbereit sein, wenn ein Angebot im hohen zweistelligen Millionenbereich eintrudeln würde.