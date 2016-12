Hamburg staunt: Rincón vor Wechsel zu Juve

Von Top-Klubs umworben: Tomás Rincón hat sich in Italien einen Namen gemacht

Wer hätte das gedacht? Der einst beim HSV aussortierte Tomás Rincón steht italienischen Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum amtierenden Meister der Serie A.

Der 28-Jährige, der seit 2014 für den FC Genua auf dem Platz steht, soll mit Juventus Turin bereits über einen Wintertransfer Einigung erzielt haben. Das berichtet "Sky Italia" unter Berufung auf vereinsnahe Quellen. Zuvor war der venezolanische Nationalspieler bereits mit dem AS Rom in Verbindung gebracht worden.

Am Donnerstag soll Rincón zum Medizincheck nach Turin reisen. Angeblich leiht die "Alte Dame" den umworbenen Mittelfeld-Abräumer gegen eine Gebühr von rund zwei Millionen Euro bis Ende der Spielzeit aus, im Anschluss soll eine Kaufpflicht zwischen sieben und acht Millionen Euro vereinbart worden sein.

Rincón war zwischen 2009 und 2014 insgesamt 106-mal für den HSV in der Bundesliga aufgelaufen. Bei den Fans erfreute sich der nimmermüde Südamerikaner stets großer Beliebtheit, dennoch wurde sein Arbeitspapier bei den Rothosen letztlich nicht verlängert. In Genua avancierte er anschließend schnell zur Stammkraft (78 Einsätze in der Serie A, drei Tore, elf Assists).