Der Bestbezahlte aller Zeiten? Tévez-Wechsel fix

Carlos Tévez steht künftig in China auf dem Rasen

Nachdem er bereits in Brasilien, seiner argentinischen Heimat, für West Ham, Manchester United und Manchester City in England und natürlich Juventus in der Serie A erfolgreich auf Torjagd ging, wechselt Carlos Tévez erneut Klub und Kontinent. Der 32-Jährige verlässt seinen Herzensklub Boca Juniors und heuert in China bei Shanghai Greenland an.

Shenhua signs Carlos Tevez from Boca Juniors. Welcome, Carlitos!! @tevezoficial A photo posted by Shanghai Shenhua (@shanghaishenhua) on Dec 28, 2016 at 5:03pm PST

Angaben über genaue Vertragsinhalte machte der Verein, bei dem auch die Ex-Bundesligaspieler Obafemi Martins und Demba Ba sowie Ex-Inter-Akteur Fredy Guarín ihre Schuhe schnüren, nicht. In den Medien kursierte jedoch ein enormes Gehalt.

Laut der englischen "Daily Mail" soll Shanghai dem Apachen seinen Aufenthalt mit 720.000 Euro pro Woche versüßen. Stimmt diese Zahl, würde Tévez zum bestbezahlten Kicker der Geschichte aufsteigen. Der "Mirror" spekulierte zudem über einen Zweijahresvertrag und eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro.

Fans flehen Tévez an

Geld hin oder her, leicht wird Carlitos der Abschied von den Boca Juniors nicht gefallen sein. Die Fans des Klubs flehten einen ihrer berühmtesten Söhne sogar auf Knien an, nicht ins Reich der Mitte zu wechseln.

In seiner bisherigen Karriere wurde Tévez 2015 zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt. 2003 und 2004 wurde ihm diese Ehre zudem in Argentinien und 2005 in Brasilien zuteil. Dreimal krönte man den Goalgetter sogar zum besten Spieler Südamerikas.