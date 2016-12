Millionen-Klausel: Caiçara plant S04-Flucht

Junior Caicara plant seine Flucht aus Gelsenkirchen

Junior Caicara steht bei Schalke 04 derzeit nur noch auf dem Abstellgleis und soll daher bereits seine königsblaue Flucht planen. Laut der "Bild" hat der Brasilianer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die einen schnellen Abgang möglich machen soll - doch die hat es in sich!

Immerhin müsste der neue Verein des 27-Jährigen satte 12 Millionen Euro ins Ruhrgebiet überweisen. Angesichts der derzeit irren Transfersummen, dürfte dieser Betrag für viele Klubs zwar ein Klacks sein, doch ist es mehr als fraglich, ob und wer so viel Geld für einen formschwachen Verteidiger hinblättert.

Während Caiçara unter Ex-Coach André Breitenreiter noch zum Stammpersonal gehörte, hat er unter Nachfolger Markus Weinzierl einen schweren Stand. In dieser Saison kam der Rechtsfuß bislang erst zu mageren drei Bundesligaeinsätzen und stand lediglich beim Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf. Daher will Caiçara, den Ex-Manager Horst Heldt erst im sommer 2015 für 4,5 Millionen Euro aus Razgrad holte, so schnell wie möglich weg.

"Schalke ist ein toller Klub, und ich fühle mich hier wohl – aber ich will auch spielen", machte der in São Paulo geborene Außenverteidiger seinen Standpunkt klar. Berichten zufolge soll es im November bereits ein Gespräch zwischen Caiçaras Berater und Neu-Manager Christian Heidel gegeben haben.

Interesse aus Spanien und der Türkei

Da mit der anstehenden Rückkehr von Coke (Kreuzbandriss) und Uchida (Sehenriss) zudem zwei direkte Konkurrenten vor ihren Comebacks stehen, ist Schalke scheinbar nicht ganz abgeneigt den Brasilianer abzugeben. Die aufgerufenen zwölf Millionen Euro wird allerdings wohl kein Klub bezahlen. Interessenten soll es aber bereits geben. Sowohl Trabzonspor (derzeit 13. in der Türkei) als auch der FC Granda (19. in Spanien) sollen Schalkes Reservisten verpflichten wollen. Auch eine Ausleihe mit Kaufoption soll im Gespräch sein.

"Mein Agent hat mich informiert, dass einige Vereine an mir interessiert sind. Ich konzentriere mich jedoch erstmal auf meinen Urlaub", sagte Caiçara zu den Gerüchten. Aktuell weilt der Brasilianer in seiner Heimat, wo er sich von der enttäuschenden Hinrunde erholen will. Wer weiß, vielleicht geht es von dort direkt nach Spanien oder in die Türkei.