Ancelotti: "FCB? Bedingungslose Liebe"

Carlo Ancelotti fühlt sich in München sichtlich wohl

Carlo Ancelotti zieht nach seinem ersten halben Jahr bei Bayern München Bilanz. Besonders das familiäre Klima hat es dem italienischen Maestro angetan.

"Viel Leidenschaft führt oft zu viel Kritik, bei Bayern herrscht aber bedingungslose Liebe", machte Ancelotti einen entscheidenden Unterschied in München zu seinen bisherigen Stationen in Madrid, Mailand oder Paris im "tz"-Interview aus.

"Ich fühle mich sehr wohl. Der FC Bayern ist vorbildlich organisiert, unsere Mannschaft hat Qualität und die Stadt ist wirklich wahnsinnig schön. Der FC Bayern verkörpert Stabilität, auf all seinen Ebenen, was nicht zuletzt der großartigen Arbeit geschuldet ist, die hier in den vergangenen Jahren verrichtet wurde", schwärmte der Star-Trainer weiter.

Mit Blick auf die eigene Mannschaft zeigte sich der 57-Jährige dagegen nicht vollends zufrieden: "Wir können uns noch ein wenig verbessern, aber dafür ist noch Zeit. Die entscheidende Phase der Saison steht erst im Frühjahr an. Eigentlich aber schon im Februar mit dem Start der K.o.-Phase in der Champions League. Wir werden uns im Trainingslager bestmöglich auf das Saisonfinale vorbereiten."

Lahm über 2017 aktiv?

Dass die Bayern in der Saison erst langsam ins Rollen kamen, kommt zudem nicht von ungefähr. "Wären wir bereits in der Hinrunde auf Hochtouren gelaufen, so hätten wir das im Frühjahr bereut", verriet Ancelotti einen eklatanten Unterschied zu früheren Spielzeiten unter Pep Guardiola.

Eine weitere Spielzeit von Philipp Lahm, wollte der als Trainer dreifache Champions-League-Sieger außerdem nicht ausschließen: "Er spielt gut, ist für die Mannschaft sehr wichtig und hat Vertrag bis 2018. Ich denke, dass die Fans ihn gerne noch eine weitere Saison auf dem Rasen sehen wollen."