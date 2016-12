Wohlfahrt bestätigt Anfragen für Austria-Duo

Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt hat zwei Anfragen auf seinem Schreibtisch liegen

Zwei Spieler der Wiener Austria haben mit ihren Leistungen im Herbst Begehrlichkeiten internationaler Vereine geweckt. Sportdirektor Franz Wohlfahrt bestätigte gegenüber "Spox" entsprechende Anfragen.

Stürmer Olarenwajo Kayode und Mittelfeldspieler Tarkan Serbest haben es nicht zuletzt durch die Auftritte in der Europa League in die Notizbücher einiger Scouts geschafft. "Es gibt Gespräche. Aber bisher hat kein Angebot unseren Vorstellungen entsprochen. Ich glaube nicht, dass es etwas wird", so Wohlfahrt gegenüber "Spox".

Um welche Klubs es sich handelt, verriet Wohlfahrt naturgemäß nicht. Im Fall von Serbest liegt allerdings ein Interesse aus der SüperLig auf der Hand. Der türkischstämmige ÖFB-U21-Teamspieler passt perfekt ins "Beuteschema", weil er das Legionärskontingent nicht belasten würde. Schon in der Vergangenheit hatten sich mitunter Spitzenklubs aus der Türkei mit Spielern aus der Bundesliga verstärkt.

red