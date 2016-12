HSV: Beiersdorfer verrät seine Zukunftspläne

Dietmar Beiersdorfer verlässt den HSV zum Jahresende

Dietmar Beiersdorfer sieht seine Zukunft auch nach dem Ende seiner Tätigkeit beim Hamburger SV im Fußball.

"Ich weiß nicht, wie es genau weitergeht, aber ich gehe davon aus, weiter im Profifußball tätig zu sein", sagte der ehemalige Vorstandschef des norddeutschen Bundesligisten der "Hamburger Morgenpost". Seine Nachfolge beim HSV hat bereits Heribert Bruchhagen angetreten.

Bis zum Jahresende ist Ex-Profi Beiersdorfer, der als Abwehrspieler 254 Bundesliga-Spiele für den HSV, Werder Bremen und den 1. FC Köln absolvierte, noch als Interims-Sportdirektor für den HSV tätig.

In dieser Funktion hatte der 53 Jahre alte frühere Nationalspieler zuletzt noch den Transfer des albanischen Innenverteidigers Mergim Mavraj vom Liga-Rivalen 1. FC Köln in die Hansestadt eingefädelt.

Als erstes kurzfristiges Ziel wird Beiersdorfer jedoch eine kurze Auszeit nehmen. "Am 31. Dezember fliegen wir nach Miami und werden Silvester dort verbringen", berichtete er. Danach soll es weiter nach Kuba gehen mit seiner Ehefrau Olcay und seiner Tochter Carla Can. Dort will er sein Aus beim Nordklub verarbeiten.