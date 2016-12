Bedient sich Rangnick erneut in Salzuburg?

Dayot Upamecano (r.) behakte sich in der Euro League schon mit Schalkes Max Meyer

Schon zwölf Spieler sind in den letzten Jahren vom Schwesterklub Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Jetzt hat "Bullen"-Sportdirektor Ralf Rangnick wieder zwei Salzburg-Spieler im Visier.

Laut "Bild"-Informationen plant Leipzig einen Wintertransfer von Salzburg-Profi Dayot Upamecano. Schon mehrfach soll Rangnick persönlich den 18-Jährigen telefonisch kontaktiert haben, um ihn von einem Wechsel in der kommenden Transferperiode zu überzeugen.

"Wir würden nur dann auf dem Markt aktiv werden, wenn wir einen Spieler bekommen könnten, den wir im Sommer sowieso holen würden", wird der RB-Sportdirektor in der deutschen Boulevard-Zeitung zitiert. Parameter, die auf den französischen Innenverteidiger zutreffen.

Juve, Arsenal und Barça pokern mit

Zwar sollen auch die Top-Klubs Juventus Turin, Arsenal und FC Barcelona am Youngster interessiert sein, Leipzig hat aber scheinbar die besten Karten. Neben der direkten Verbindung beider Vereine erhofft sich Upamecano in der Bundesliga die nötige Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln.

Auch eine weitere Alternative schnürt für den österreichischen Partnerverein die Schuhe: Verteidiger Duje Ćaleta-Car verlor im Laufe der Saison seinen Stammplatz an Upamecano. Beim Tabellenzweiten der Bundesliga könnte der 20-Jährige einen Neuanfang starten.

Rangnick-Favorit Upamecano stand in 15 Ligaspielen der Salzburger auf dem Platz. In der Europa-League verpasste das Nachwuchs-Juwel nur zwei Spiele. Auch in der französischen U19-Nationalmannschaft konnte der Defensivspezialist schon nachhaltig auf sich aufmerksam machen.