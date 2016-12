Pulisic contra Gerüchte: "Happy beim BVB"

Christian Pulisic ist bei vielen Klubs begehrt

Mit Christian Pulisic hat Borussia Dortmund eines der größten Offensiv-Talente des europäischen Fußballs in seinen Reihen. Vor allem in der Premier League ist der 18-Jährige heiß begehrt, zuletzt wurde heftig über ein Interesse von Arsène Wenger und dem Arsenal FC spekuliert. Nun äußerte sich der Youngster selbst zu den Gerüchten.

In einem Facebook-Live-Video des us-amerikanischen Fußballverbands beantwortete Pulisic die Fragen der Fans und nahm unter anderem zu seiner Zukunft Stellung. "Im Fußball weißt du nie wirklich, was in deiner Karriere passiert. Das ist das Schöne daran", sagte der US-Boy auf die Frage, ob er sich einen Wechsel nach England vorstellen könne.

Doch vor allem der zweite Teil seiner Antwort dürfte den Anhängern der Schwarzgelben Mut machen: "Im Moment bin ich in Dortmund und sehr glücklich. Ich habe mir meinen Platz verdient und arbeite sehr hart für das Team." Er hätte ein unglaubliches Jahr hinter sich, in dem alles sehr schnell gegangen sei. Vor rund einem Jahr stieg der Youngster mit kroatischen Wurzeln beim BVB zum Profi auf und kam seitdem auf 30 Pflichtspiele und zehn Torbeteiligungen.

"Hättet ihr mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich niemals gedacht, dass ich schon so weit bin", sagte der Nationalspieler. Vor allem durch das Zusammenspiel mit Marco Reus habe er sich enorm weiterentwickelt. "Er ist ein großartiger Spieler. Wir spielen einen ähnlichen Fußball, deshalb habe ich schon sehr viel von ihm gelernt", schwärmte er von seinem Teamkollegen. Abschiedspläne klingen anders.

Zukunft in der MLS?

Pulisic, der noch bis 2019 Vertrag bei den Westfalen hat, wagte auch schon einmal einen Blick Richtung Karriereende. Er könne sich gut vorstellen eines Tages zurück in seine Heimat zu kommen und in der MLS zu spielen. "Ich hoffe der Fußball entwickelt sich bis dahin weiter so gut wie zur Zeit", formulierte der Rechtsaußen seine Hoffnungen. Allerdings habe er sich bewusst für eine Karriere in Europa entschieden und will dort große Erfolge feiern.