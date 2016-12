Was geht da mit Schalke und Sarenren-Bazee?

Noah Joel Sarenren-Bazee (l.) könnte ein Kandidat für Schalke 04 sein

Offenbar hat es der FC Schalke 04 auf eines der Top-Talente von Hannover 96 abgesehen. Noah-Joel Sarenren-Bazee kam in der laufenden Saison aufgrund einer Operation nach einer Hüftverletzung zwar erst ab dem elften Spieltag zum Einsatz, trumpfte seitdem aber erneut groß auf. Schon in der letzten Saison durfte der Youngster in fünf Bundesligaspielen ran und überzeugte Fans und Trainer Daniel Stendel.

20 Jahre ist der Rechtsaußen erst alt und durch seine furiosen Auftritte wohl auf dem Wunschzettel einiger Klubs gelandet. Laut verschiedener Medienberichte ist der FC Schalke 04 ganz vorn dabei. Sarenren-Bazee könnte dort in die Fußstapfen des abgewanderten Leroy Sané treten.

Eigentlich war der Klubs aus der niedersächsischen Hauptstadt darum bemüht, das Juwel weiter an den Verein zu binden. Zuerst hieß es, Sarenren-Bazee hätte noch einen Vertrag bis 2019. Doch sein neuer Berater, Jan Schlaudraff, verriet der "Bild"-Zeitung kürzlich, dass der Vertrag seines Schützlings bereits im Jahr 2018 endet. Heißt: Wenn Hannover noch eine kräftige Summe einstreichen will, muss der Verein den 20-Jährigen spätestens im kommenden Sommer veräußern.

Als Sané-Nachfolger könnten die Königsblauen den Deutschen gut gebrauchen. Er ist sehr schnell, hat Zug zum Tor und wäre ein passender Ersatz auf den Flügeln für den zu Manchester City abgewanderten Nationalspieler.

Neben Schalke soll auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg sein Interesse angemeldet haben.