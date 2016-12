Ex-Spur: "Alli ein 60-Millionen-Plus-Spieler"

Dele Alli war ein Top-Transfer der Tottenham Hotspur

Dele Alli wechselte vor weniger als zwei Jahren vom englischen Drittligisten Milton Keynes Dons für fünf Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Ex-Spur-Spieler Jamie Redknapp glaubt, dass der 20-Jährige mittlerweile das Zehnfache wert ist.

Die Spurs kauften Alli im Januar 2015 und verliehen das Mittelfeld-Ass umgehend wieder an seinen Ausbildungsverein. Seit seiner Rückkehr an die White Hart Lane hat sich der Nationalspieler einen Platz in Tottenhams Startelf gesichert und erzielte 16 Tore in 43 Einsätzen für das Team von Trainer Mauricio Pochettino.

Zuletzt schnürte "The Delstroyer", wie er im Mannschaftskreis genannt wird, einen Doppelpack beim 4:1-Sieg über Southampton. "Er besitzt alles, um einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu werden", schwärmte Redknapp bei "Sky Sport".

Strong performance from the boys, roll on sunday #COYS #NeverFollow 👋🏽 ⚽ A photo posted by Dele (@delealli36) on Dec 28, 2016 at 3:07pm PST

"Sie haben ihn für rund sechs Millionen Euro geholt. Heute ist er ein 60-Millionen-Plus-Spieler", machte der 43-Jährige auf die gute Scoutingabteilung seines Ex-Klubs aufmerksam.

Starkes Gesamtpaket

Die Begründung für seine Einschätzung lieferte Redknapp, der unter anderem auch für den FC Liverpool spielte, gleich mit: "Er erzielt Tore, er kreiert Tore und er besitzt den Übermut, den alle guten Mittelfeldspieler haben." Auch vor einem Vergleich mit einer LFC-Legende schreckte der TV-Experte nicht zurück. "Er hat diese gute fußballerische Arroganz, die ich in meinem Leben nur ein paar Mal gesehen habe. Steven Gerrard hatte sie auch, als er 17 war", so Redknapp.

Diese Arroganz sei für Weltklassespieler unverzichtbar: "Er [Gerrard; Anm. d. Red.] kam auf den Platz und man erkannte die Präsenz der Großartigkeit. Es ist dasselbe mit Alli. Er ist erst 20, aber er sieht sich die anderen Spieler an und denkt sich 'Ich bin besser als du'. Sollte er von Tottenham nicht angemessen bezahlt werden, dann sollte er woanders hingehen. Er ist ein Spieler, den jeder Klub im Team haben will."