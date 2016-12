FAC bleibt weiter auf Trainersuche

Jugendhoffnung Matthias Hager soll in die Regionalliga Ost verliehen werden

Der Floridsdorfer AC versucht die Winterpause in der Ersten Liga ideal zu nützen. Der volle Fokus liegt bei den Wienern auf der Suche nach einem neuen Trainerteam. Dazu will man aber auch die Kaderplanung nicht vernachlässigen.

Der FAC gab am Donnerstag in einer Aussendung bekannt, dass man die Trainersuche bald abschließen wolle. Zudem soll der Kader für das Frühjahr ebenfalls zeitnah stehen. Erstes Opfer der Neuerungen ist der Schweizer Stürmer Daniel Preradovic. Er spielt in den Plänen der Vereinsführung keine Rolle mehr. Matthias Hager und Stefan Krickl werden an unterklassige Teams verliehen. So soll man bei Hager mit einem Verein aus der Regionalliga Ost in Verhandlung stehen.

Auf der Torhüterposition wird sich ebenfalls etwas ändern. Der dritte Keeper Nikolai Vambersky wird fix von der Wiener Austria verpflichtet. Der FAC meldet weiter: "Den einen oder anderen Neuzugang solle es natürlich auch geben. Sowohl ein Offensiv-, als auch ein Defensivspieler stehen auf der Liste."

FAC-Manager Dominik Glawogger meinte dazu: "Die Trainersuche hat oberste Priorität. Die Verhandlungen gestalten sich allerdings schwieriger als erwartet. Auch die Kaderplanung darf in der Zeit nicht vernachlässigt werden. Die Mannschaft soll gezielt verstärkt und der Fokus in Richtung Zukunft gelegt werden. Das Ziel ist es die Kadergröße zu reduzieren, die Qualität dabei aber zu erhöhen."

Mehr dazu:

>> Die besten Bilder des Floridsdorfer AC

>> Erste Liga: Vorbereitung Winter 2016/2017

red