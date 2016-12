Matthäus: Darum tut sich Bayern so schwer

Lothar Matthäus sieht den FCB in der Pflicht

Lothar Matthäus hat sich wortreich zur Lage des FC Bayern geäußert. Im Trainerwechsel sieht die Bayern-Ikone ein Hauptgrund für die zeitweise schwächelnden Leistungen.

"Das Gelächter in Deutschland wäre groß, wenn der FC Bayern mit diesem überragenden Kader und diesem großen Trainer nicht Meister wird", stellte Matthäus in seiner "tz"-Kolumne klar und ergänzte: "Ancelotti würde an etwas scheitern, das Guardiola im Vorbeigehen geschafft hat."

Überhaupt sei neben der erstarkten Konkurrenz aus Leipzig der vollzogene Trainerwechsel ein Hauptgrund für die aus Bayern-Sicht durchwachsene Hinrunde: "Der Übergang von Pep Guardiola zu Carlo Ancelotti hat nicht so reibungslos funktioniert wie noch unter Guardiola und Jupp Heynckes. Dazu haben die Spieler eine gewisse Zeit gebraucht, sich an Ancelotti und seine Ideen zu gewöhnen", erklärte der ehemalige Weltfußballer, der auch fehlende Motivation ausmachte: "Nach vier Meistertiteln in Folge lässt man als Spieler vielleicht auch mal die letzten Prozente vermissen."

Dennoch sieht Matthäus den Rekordmeister auch für den ganz großen Wurf gerüstet. "Wenn man den Verantwortlichen jetzt im Winter bereits einen Titel am Ende der Saison garantieren würde, dann würden sie sich für die CL-Trophäe entscheiden. Denn wenn sie den Pott mit diesem Kader nicht holen, wann dann", so der Rekordnationalspieler, der einräumte, dass man in München ohnehin "alle Titel" als Ziel ausgebe.