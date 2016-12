Bericht: BVB beobachtet Franzosen-Talent

Hat sich ins Blickfeld von Borussia Dortmund gespielt: Morgan Sanson

Borussia Dortmund bastelt weiter fleißig am Kader für das neue Jahr. Neuesten Gerüchten aus Frankreich zufolge haben Michael Zorc und Co. ein Top-Talent aus der Ligue 1 im Visier - allerdings auf einer Position, die derzeit eigentlich üppig besetzt ist.

Kaum ein Mannschaftsteil der Schwarz-Gelben ist derart breit aufgestellt wie das zentrale Mittelfeld: Neben den zumeist gesetzten Gonzalo Castro und Julian Weigl können auch Sebastian Rode und Klub-Urgestein Nuri Şahin wahlweise als Abräumer oder Ballverteiler agieren. Dennoch bringt die Zeitung "France Football" nun einen weiteren Mann für das Zentrum ins Gespräch.

So soll der amtierende Vizemeister zu den Interessenten für den französischen U21-Nationalspieler Morgan Sanson zählen, der beim aktuellen Tabellenelften HSC Montpellier in seiner Heimat unter Vertrag steht. Der 22-Jährige gilt als cleverer Aufbauspieler mit Blick für den Nebenmann, wie drei Treffer und sieben Assists in 19 Ligaspielen bestätigen. Sein Arbeitspapier in Montpellier läuft 2018 aus, allerdings dürfte der umworbene Youngster trotzdem mehr als zehn Millionen Euro kosten.

Nächster Volltreffer nach Guerreiro?

Zwar ist der BVB beileibe nicht der einzige Verein, der auf Sanson aufmerksam geworden ist - unter anderem sollen Paris Saint-Germain und West Ham United interessiert sein-, doch die Entwicklung junger Spieler aus der Ligue 1 in Dortmund spricht eindeutig für die Borussia. In Ousmane Dembélé (Stade Rennes) und Raphaël Guerreiro (FC Lorient) schlugen 2016 zwei Akteure aus der höchsten französischen Spielklasse in Dortmund auf - beide zählen zu den Shootingstars der Bundesliga.

Freilich ist Montpellier, Sensationsmeister von 2012, nicht gewillt, seinen Leistungsträger frühzeitig abzugeben, doch die Lockrufe der Konkurrenz werden immer lauter. Macht Dortmund bei Sanson ernst?