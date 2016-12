Zieler warnt: "Die Stimmung schlägt um"

Ron-Robert Zieler steckt mit Leicester in der Krise

Ungeachtet der sportlichen Talfahrt beim englischen Meister Leicester City bereut Torhüter Ron-Robert Zieler seine Rückkehr nach Großbritannien nicht. "Weil mich der Schritt als Persönlichkeit voranbringt", begründete der Ex-Hannoveraner.

Die sportliche Krise beim amtierenden Champion nimmt den Ex-96er allerdings schon mit. "Niemand durfte erwarten, dass wir noch einmal den Titel holen", relativierte der 27-Jährige die Talfahrt seiner Mannschaft im Gespräch mit der "Bild". Dass die "Foxes" nach 18 Spieltagen aber nur vier Siege und 18 Punkte auf dem Konto haben, kommt auch für den Deutschen unerwartet.

"Mit dieser Situation hat keiner gerechnet. Das ist nicht zufriedenstellend und verdammt ärgerlich. In der Champions League haben wir uns vorzeitig als Gruppen-Erster fürs Achtelfinale qualifiziert, aber in der Liga spielen wir weit unter unseren Möglichkeiten", gestand der Nationalkeeper. Die Doppelbelastung allein sei für ihn zwar nicht der einzige Grund für den Absturz des Meisters, "aber ein paar Prozent macht das sicherlich aus".

"Jetzt schlägt die Stimmung langsam ein bisschen um"

Der holprige Saisonverlauf hat laut Zieler auch bei den Fans Spuren hinterlassen. Zunächst seien die Menschen noch "geduldig" gewesen. "Jetzt schlägt die Stimmung langsam ein bisschen um. Man merkt teilweise die Unzufriedenheit der Fans. Das ist ja auch verständlich", erklärte Zieler, der sagt: "Die Meistersaison war wie ein Märchen, jetzt müssen wir schleunigst aus dem Abstiegsstrudel raus." Es dürfe nicht noch einmal vorkommen, "dass ich noch mal absteige".

Rundum zufrieden mit seiner Rolle als "Teilzeit-Profi" ist Zieler (nur neun Einsätze in der Liga) nicht. "Ich bin ehrgeizig! Ich will natürlich spielen, habe in all den Jahren gute Leistungen gezeigt. Die Situation ist neu für mich", gab Zieler zu. Letztlich sei er aber "froh, dass ich immerhin die Hälfte aller Spiele gemacht".