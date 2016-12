Zeit drängt: Machen Spurs bei Real-Ass ernst?

Real Madrids Isco könnte bald für die Tottenham Hotspur auflaufen

Isco spielt bei Real Madrid bereits seine vierte Saison. Im Moment steht der 24-jährige Mittelfeldspieler bei Trainer Zinédine Zidane allerdings nicht an allererster Stelle. Nun wollen die Tottenham Hotspur einen erneuten Angriff wagen, doch die Zeit drängt.

Wie der englische "Mirror" weiß, liegt dem Spanier bei den Königlichen ein neues Vertragsangebot vor, dass den Spielmacher über das derzeitige Vertragende von 2018 hinaus an den Tabellenführer der Primera División binden soll. Demnach soll sich Isco in der Winterpause die Zeit nehmen, die Vertragsinhalte mit seiner Familie zu besprechen und eine Entscheidung zu fällen.

Das wären allerdings keine guten Nachrichten für Spurs-Coach Mauricio Pochettino, der als großer Fan des Spaniers gilt. Bereits im Sommer hat der Argentinier den Verantwortlichen beim Londoner Spitzenklub signalisiert, Isco verpflichten zu wollen. Damals entschied sich Isco jedoch für einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt, da er im Team von Zinédine Zidane um einen Stammplatz kämpfen wollte.

(Noch immer) kein Platz im Real-Mittelfeld

Ein halbes Jahr später könnte der siebzehnfache Nationalspieler seine Meinung noch einmal überdenken wollen. Zwar stand er in dieser Spielzeit in der Primera División zwölf mal auf dem Platz und konnte zwei Treffer erzielen, allerdings durfte er auch nur ganze zwei mal die kompletten 90 Minuten bestreiten. Das liegt auch an der Umstellung bei den Königlichen, die anstelle des einstigen 4-2-3-1-Systems nun mit drei Stürmern und drei Mittelfeldspielern agieren.

Den lang ersehnten Stammplatz im prallgefüllten Real-Mittelfeld hat der 24-Jährige also immer noch nicht inne. Bei den Spurs könnte Isco wohl aber direkt zum Stammspieler avancieren. Wettbewerbsübergreifend hat Tottenham von den letzten sechs Partien fünf gewinnen können und sich im Titelrennen in England zurückgemeldet. Attraktiv wäre ein Engagement in England also allemal.