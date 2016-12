"B&B" aufgelöst: HSV vor nächstem Neustart

Die Ära Beiersdorfer ist beim HSV offiziell beendet

Der Schreibtisch ist übergeben, die letzten Absprachen sind getroffen: Mit Beginn des neuen Jahres ersetzt Heribert Bruchhagen beim Hamburger SV seinen glücklosen Vorgänger Dietmar Beiersdorfer - und muss sofort Gas geben.

Beiersdorfer & Bruchhagen - die kurzlebige Bürogemeinschaft im ersten Stock des Volksparkstadions, sie wurde am Freitag aufgelöst. Der scheidende Klubboss Dietmar B. wird am Silvestertag mit der Familie nach Florida und anschließend nach Kuba jetten, ab Montag schwingt der neue Vorstandsvorsitzende Heribert B. alleinverantwortlich das Zepter. Die x-te Zeitenwende beim Dauerpatienten Hamburger SV.

Bei der Geschäftsübergabe, so war aus der WM-Arena zu vernehmen, soll es unkompliziert zugegangen sein. "Dietmar hat keinerlei Eitelkeiten an den Tag gelegt und mich inhaltlich komplett begleitet. Das zeigt seinen Charakter, alles wurde in höchster Kameradschaft abgewickelt", sagte Bruchhagen dem "Hamburger Abendblatt".

Vollständiger Fokus auf den sportlichen Bereich

Ein ruhiger Neujahrstag bleibt dem 68-Jährigen noch, ab dann muss der alte Fahrensmann beim Bundesliga-Dino liefern. Wintertransfers, Antrittsbesuch bei Geldgeber Klaus-Michael Kühne, ein neuer Sportdirektor, überzeugende Auftritte vor der Mannschaft und den Klubmitgliedern, die Fettnäpfchen lauern überall. Klar ist, so Bruchhagen: "In unserer prekären Situation gilt es, sich vollständig auf den sportlichen Bereich zu konzentrieren."

Daher steht die Verpflichtung eines neuen Sportchefs ganz oben auf seiner Agenda. Als Topkandidat gilt Jens Todt. Der 46-Jährige hat wie Bruchhagen eine persönliche Vergangenheit beim Liga-16. und steht schon seit seiner Trennung vom Zweitligisten Karlsruher SC im November Gewehr bei Fuß.

Doch ob nun Todt oder doch ein anderer Kandidat, es muss schnell gehen bei den Hanseaten, denn zum bereits verpflichteten Kölner Mergim Mavraj sollen weitere Profis stoßen, die die Defensive der Norddeutschen stärken. Denn in erster Linie haben die 31 Gegentore in 16 Spielen den HSV sportlich in die Bredouille gebracht.

Beiersdorfer an zentralen Aufgaben gescheitert

Mittelfristig muss Bruchhagen an der Elbe die Gehaltskosten senken und den aufgeblähten Verwaltungsapparat schrumpfen lassen. Exakt an diesen Aufgaben scheiterte sein Vorgänger. Stattdessen ließ Beiersdorfer für viel Geld ein vereinsintern eher belächeltes Leitbild erstellen.

Bestückt mit Sprüchen wie aus dem Küchenkalender kopiert, die angesichts der rauen Profiwelt und den kaum noch zu zählenden Personalwechseln so anachronistisch wie naiv anmuteten. "Wir leben Wertschätzung", heißt es da, und an anderer Stelle: "Wir sind freundlich und respektvoll." Nun ja!

Eine heile HSV-Welt, die es schon lange nicht mehr gibt und die auch Beiersdorfers Thesen nicht dauerhaft reanimieren konnten. Für ein Stündchen oder zwei aber könnte es funktionieren, denn noch im Januar wird der 53-Jährige auf der Geschäftsstelle seinen offiziellen Ausstand geben.