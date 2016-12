Medien: Chelsea heiß auf Vidal-Verpflichtung

Steht bei seinem Ex-Coach hoch im Kurs: Arturo Vidal

Spektakuläres Gerücht aus England: Angeblich soll Chelsea-Teammanager Antonio Conte bereit sein, einen Großteil der Einnahmen aus dem Oscar-Transfer in Bayern Münchens Arturo Vidal zu reinvestieren.

So recht glauben mag man es nicht, doch viele Indizien sprechen dafür: Wie die "Sun" am Freitag berichtet, wollen die Blues eine Menge Geld in die Hand nehmen, um Vidal vom deutschen Rekordmeister loszueisen und an die Stamford Bridge zu locken.

Angeblich hat der souveräne Tabellenführer der Premier League über Weihnachten bereits Gespräche mit dem Chilenen über einen möglichen Wechsel im Januar geführt. Mehr noch: Chelsea soll derzeit ein etwa 40 Millionen Euro schweres Angebot für den 29-Jährigen vorbereiten. Die "Sun" schreibt allerdings auch, dass der FC Bayern erst ab einer Summe von rund 47 Millionen Euro gesprächsbereit sein soll.

Guter Draht zwischen Conte und Vidal

Unabhängig von der Bereitschaft der Münchner, ihren noch bis 2019 gebundenen Mittelfeldmann nach nur anderthalb Jahren wieder ziehen zu lassen, gilt das Verhältnis zwischen Vidal und Blues-Erfolgscoach Conte als exzellent. Der Italiener förderte seinen Ziehsohn zu gemeinsamen Juve-Zeiten konsequent und verhalf ihm so zum Sprung auf internationales Top-Niveau.

Seit seinem Transfer zum FC Bayern kämpft Vidal jedoch um seine Form. Einer durchwachsenen Hinserie 2015/2016 folgte eine starke Rückrunde, doch zuletzt lief es unter Carlo Ancelotti nicht mehr rund für den launischen Südamerikaner. Nur neunmal stand er bislang in der Startformation des Tabellenführers und fiel immer wieder der Rotation zum Opfer. Öffentlich ist über den Status der Zufriedenheit von Klub- und Spielerseite wenig bekannt.

"Günstige" Alternative zu Nainggolan

In London gilt Vidal derweil als "günstige" Alternative zum extrem teuren Rom-Star Radja Nainggolan, der schon länger ganz oben auf der Chelsea-Wunschliste stehen soll. Zwar hat der Verein von Roman Abramovich gerade erst eine Wahnsinnsablöse zwischen 60 und 70 Millionen Euro für Bankdrücker Oscar kassiert, soll aber dennoch nicht bereit sein, die Forderungen der Giallorossi (angeblich mehr als 80 Mio. Euro) für den Belgier zu erfüllen.

Bislang ist unklar, ob ein Transfer von Vidal schon im Winter im Bereich des Möglichen liegen könnte, ein konkretes Interesse der Blues gilt jedoch als verbürgt. Werden die Bayern schwach?