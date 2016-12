Schnappt HSV auch bei Lazio-Verteidiger zu?

Wesley Hoedt (r.) von Lazio Rom steht offenbar im Fokus des HSV

Trotz der Verpflichtung des Kölners Mergim Mavraj hält der Hamburger SV offenbar Augen und Ohren nach weiteren Verstärkungen für die Defensive offen. Der nächste Defensiv-Neuzugang könnte von Lazio Rom kommen.

Laut der italienischen Zeitung "La Repubblica" wollen die Hanseaten Wesley Hoedt, der 2015 von seinem Ausbildungsverein AZ Alkmaar in die ewige Stadt wechselte, im Winter an die Elbe holen. Wie das Blatt berichtet, habe der HSV sogar schon ein Angebot abgegeben. Demnach peilt der Bundesligist eine Leihe bis zum Saisonende an.

Für alle Beteiligten wäre der Deal mit Sicherheit attraktiv: Zum einen erhielte der HSV kurzfristige Verstärkung in der Problemzone. Zum anderen könnte der 24-jährige Verteidiger in Hamburg Spielpraxis sammeln und wäre dann für seinen Arbeitgeber in Rom wieder eine echte Alternative.

In der laufenden Spielzeit kam der Niederländer nur sechs Mal zum Einsatz und saß zuletzt vermehrt auf der Bank. Die Konkurrenz beim Tabellenvierten der Serie A ist mit Landsmann Stefan de Vrij und dem Braslilianer Wallace einfach zu stark.

Allerdings soll neben dem HSV auch der englische Erstligist West Ham United Interesse an Hoedt bekundigt haben. Der Defensivmann hat bei Lazio Rom noch einen Vertrag bis 2019.