Hoeneß dachte über Bayern-Abschied nach

Uli Hoeneß ist seit November wieder Präsident des FC Bayern

Uli Hoeneß hat zugegeben, mit einem endgültigen Rückzug vom FC Bayern München geliebäugelt zu haben. Zum Weitermachen und der erneuten Kandidatur als Präsident im vergangenen November habe ihn der Zuspruch der Mitglieder bewogen.

"Ohne unsere Mitglieder wäre ich zu dieser Wahl ja gar nicht mehr angetreten. Hätten sie mich 2014 auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung nicht so gefeiert, hätte ich mich in diesem Jahr gar nicht mehr zur Wahl aufgestellt", sagte Hoeneß der "tz": "Unsere Mitglieder und ihr Zuspruch waren für mich die treibende Kraft, um noch einmal zurückzukehren."

Der bedeutendste Moment 2016 sei für ihn aber nicht die Wahl ins höchste Amt beim deutschen Rekordmeister gewesen. Stattdessen habe er sich am meisten über die Reduzierung seiner Haftstrafe gefreut.

"Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich im Januar die Wahnsinnsnachricht von meinen Anwälten erhielt. Sie teilten mir mit, dass die Richterin in Landsberg meine Halbstrafe bestätigt hat. Nur diese Entscheidung hat dazu geführt, dass ich mich im Herbst wieder als Präsidentschaftskandidat des FC Bayern aufstellen konnte", erklärte der 64-Jährige.

Das deutliche Votum der Mitglieder bei der Wahl - 98 Prozent stimmten für den ehemaligen Manager des Klubs - habe ihn dann "unheimlich stolz" gemacht.

RB-Attacke "in aller Deutlichkeit" abgewehrt

Erleichtert zeigte sich Hoeneß auch über den 3:0-Erfolg der Münchner im letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen Verfolger RB Leipzig: "Das war natürlich unheimlich wichtig. Alle Beteiligten wussten genau, wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten – vor allem in dieser deutlichen und dominanten Art und Weise – dann hätten wir keine ruhigen Weihnachtsferien haben können. Hinter RB Leipzig in die Winterpause zu gehen, wäre in der Öffentlichkeit nicht gut angekommen."

Die Mannschaft habe bewiesen, sich "mit dem Rücken zur Wand" steigern zu können. "Leipzig kam ja daher und hatte schon jetzt vor, an der Vorherrschaft des FC Bayern zu kratzen. Ich glaube, diesen Versuch haben wir in aller Deutlichkeit zurückgewiesen", ergänzte der frühere Profi.

"Müssen den Verein fit für die Zukunft machen"

Für seine zweite Amtszeit als Präsident der Bayern hat Hoeneß "keine spektakulären Projekte im Kopf". Stattdessen will er "der Patron dieses Vereins und ein Präsident für alle sein".

Sich selbst und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht Hoeneß in den kommenden Jahren in der Pflicht. "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Verein personell in die Zukunft zu führen. Nicht nur im Spielerbereich, sondern auch in der Führungsetage. Wir müssen den Verein fit für die Zukunft machen, da gilt es in den nächsten Jahren gut überlegte Entscheidungen zu treffen. Wir müssen die Generation heranführen, die unseren Verein in den nächsten 15 bis 20 Jahren führt", erklärte der gebürtige Ulmer.