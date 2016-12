Conte will Courtois bei Chelsea halten

Thibaut Courtois ist einer der Garanten des Chelsea-Erfolgs

Chelsea-Torwart Thibaut Courtois zählt zu den Garanten für den starken Lauf des aktuellen Tabellenführers der Premier League. Teammanager Antonio Conte will den Belgier deswegen unbedingt bei den Blues halten.

"Er ist ein Chelsea-Spieler und ich will, dass er hier bleibt", stellte der italienische Teammanager vor der Partie gegen Stoke City am Samstag klar: "Ich glaube, dass er hier sehr glücklich ist. Ich sehe ihn in diesem Klub für viele Jahre." Zuvor waren Gerüchte aufgekommen, dass vor allem Real Madrid ein Auge auf den 24-jährigen Courtois wirft.

Warum der Keeper so wichtig für sein Team ist, liegt für Conte auf der Hand. "Er hat das Potenzial, um Großes zu erreichen", sagte der Coach. Allerdings könne er eine Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger nicht alleine beschließen. "Ein neuer Vertrag ist eine Entscheidung des Vereins. Aber in meinen Augen verdient es ein Torwart wie Thibaut, viele Jahre bei seinem Verein zu bleiben und eine Legende werden zu können", sagte Conte.

"Für mich ist Thibaut einer der besten, wenn nicht der beste Torwart der Welt. Er ist ein kompletter Torhüter, ein moderner Torhüter", ergänzte der ehemalige Trainer der italienischen Nationalmannschaft, der Courtois sogar mit einem der ganz Großen der Torwart-Zunft verglich: "Gigi Buffon hat seine Karriere in jungen Jahren bei Parma begonnen. Das Gleiche hat Thibaut gemacht, der ebenfalls sehr früh anfing. Ihre Geschichten sind ähnlich."