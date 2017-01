Medien: BVB hat Arsenal-Youngster im Visier

Offenbar ein Thema für den BVB: Gedion Zelalem

Borussia Dortmund gilt nicht erst seit dem vergangenen Sommer als sehr gute Anlaufstelle für junge Spieler. Bald könnte der BVB-"Kindergarten" um Ousmane Dembélé, Christian Pulisic und Co. Zuwachs bekommen. Die Schwarzgelben sind laut "ESPN" an Arsenal-Talent Gedion Zelalem interessiert.

Unter Berufung auf klub-nahe Quellen berichtet der TV-Sender, dass die Dortmunder die Situation des in Berlin geborenen U-Nationalspielers der USA bei den Gunners genau beobachten.

Zelalem, in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet, spielt derzeit bei Teammanager Arsène Wenger keine große Rolle. Nur zweimal kam er in der laufenden Spielzeit im Profiteam Arsenals zum Einsatz, jeweils als Joker im League Cup. Überwiegend muss der zentrale Mittelfeldspieler in der U23 aushelfen.

Nachdem der 19-Jährige in der vergangenen Saison bei einer Leihe zu den Rangers durchaus überzeugte, hatte ihm Wenger eigentlich mehr Spielzeit in Aussicht gestellt. Zelalem selbst soll mit dem Status Quo wenig überraschend nicht zufrieden sein.

Gnabry als Vorbild für BVB-Deal mit Zelalem?

Da sein Vertrag in London im Sommer ausläuft, könnte er zum Nulltarif nach Dortmund wechseln. Beim BVB setzt man offenbar darauf, den Spieler mit der Aussicht auf bessere Entwicklungschancen ins Ruhrgebiet zu locken. Dort würde der Younster zudem auf Pulisic, den derzeit angesagtesten US-Fußballer überhaupt, treffen.

Vorbild für den Zelalem-Deal aus Sicht der Borussia könnte der Wechsel Serge Gnabrys von Arsenal zu Werder Bremen sein. Auch der Offensivspieler bekam unter Wenger keine reelle Chance - und überzeugte in der Bundesliga auf Anhieb.