Bericht: Klopp buhlt um Leipzig-Star

Der FC Liverpool jagt Emil Forsberg von RB Leipzig

Emil Forsberg gehört zu den Gesichtern des überraschenden Erfolgs von RB Leipzig in der Bundesliga. Kein Wunder, dass der Schwede bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Zettel steht. Favorit im Rennen um eine Verpflichtung des 26-Jährigen soll der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp sein.

Das berichtet der englische "Mirror". Demnach haben die Reds die Nase gegenüber der durchaus hochkarätigen internationalen Konkurrenz im Werben um Forsberg vorn. Auch Arsenal, die AS Rom und Juventus wird Interesse am Leipziger nachgesagt.

Dieser soll im Vergleich zu anderen Akteuren auf dem Markt außerdem recht erschwinglich sein: RB ruft angeblich "nur" rund 23 Millionen Euro für den Rechtsfuß auf.

Forsbergs Berater Hasan Cetinkaya bestätigte unlängst gegenüber dem schwedischen "Aftonbladet" Treffen mit mehreren "großen Klubs", wollte aber keine Namen nennen. Er werde sich in naher Zukunft aber auch mit RB Leipzig zusammensetzen. "Sie sind ebenfalls auf bestem Wege, ein großer Klub zu werden. Sie spielen stark, kämpfen um den Titel und sind auch Champions-League-Kurs", ergänzte Cetinkaya.

Ohnehin sind die Sachsen in einer herausragenden Verhandlungsposition bei ihrem Leistungsträger. Der Vertrag von Forsberg läuft noch bis 2021. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.

Forsberg ist für die Roten Bullen in dieser Spielzeit alle 77,4 Minuten an einem Tor beteiligt. Fünf Treffer und acht Assists stehen in seiner Statistik.