Wolfsburg bindet begehrte Top-Talente

Gian-Luca Itter und sein Bruder David-Jerome verlängern in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg setzt auch in Zukunft auf die Jugend. Die hochtalentieren 17 Jahre alten Itter-Zwillinge Gian-Luca und Davide-Jerome bleiben den Niedersachsen langfristig erhalten.

Beide verlängerten ihre Verträge in der Autostadt bis 30. Juni 2021. Bislang waren sie nur bis 2018 an den VfL gebunden.

Mit der Doppel-Verlängerung schlägt der VfL hochkarätigen Konkurrenten wie RB Leipzig und Arsenal ein Schnippchen. Der Bundesligazweite und der englische Top-Klub wollten die beiden Ausnahmetalente unbedingt in ihre Nachwuchsbereiche locken.

"Das Vertrauen der beiden Jungs, deren Familie und Management in den VfL Wolfsburg ist ein Beleg unserer hervorragenden Nachwuchsarbeit in der VfL-Fussball.Akademie. Der VfL steht jetzt in der Verantwortung, dass die Itter-Brüder die nächsten Schritte ihrer Laufbahn im Herrenbereich – idealerweise in der Bundesliga - machen", sagte Olaf Rebbe, Wolfsburgs Leiter Sport.

"Unser großes Ziel ist der Profifußball"

"Wir haben hier die besten Bedingungen, um uns weiter zu entwickeln und unsere Profi-Laufbahn zu starten", sagte Gian-Luca Itter. Sein Bruder ergänzte: "Unser großes Ziel ist der Profifußball und das wollen wir in Wolfsburg erreichen. Spieler wie Paul Seguin oder zuletzt Jannes Horn zeigen, dass man hier den Sprung in die Bundesliga packen kann."

Die Itter-Zwillinge gehören zu den absoluten Leistungsträgern des Wolfsburger U19-Bundesligateams - und könnten zukünftig die Defensivflügel der Profimannschaft gemeinsam beackern.

Davide-Jerome ist Rechtsverteidiger, Gian-Luca kommt bevorzugt auf der linken Seite zum Einsatz. Er wurde unlängst mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als Deutschlands bestes U17-Talent ausgezeichnet.