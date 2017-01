Arsenal siegt dank Giroud-Geniestreich

Magischer Moment: Giroud trifft akrobatisch zur Arsenal-Führung

Was für ein Auftakt ins neue Premier-League-Jahr! Beim souveränen 2:0-Erfolg des FC Arsenal gegen Crystal Palace hat Olivier Giroud mit seinem Führungstreffer für staunende Gesichter gesorgt.

Der bullige Franzose brachte die Gunners in der 17. Minute per "Scorpion Kick" auf die Siegerstraße, als er ein Zuspiel von Alexis Sánchez akrobatisch im Fallen mit der Hacke unter den Querbalken setzte. Ein heißer Anwärter auf das Tor des Jahres 2017 - und das am Neujahrstag!

Gegen bieder auftretende Gäste geriet der Heimsieg für das Team von Arsène Wenger anschließend nie in Gefahr. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Youngster Alex Iwobi per Kopf für die Hausherren (56.), die in der Schlussphase zudem noch zahlreiche Chancen auf weitere Treffer ausließen.

Durch den Dreier sichert sich der FC Arsenal Rang drei der Hinrundentabelle und bleibt damit neun Zähler hinter Ligaprimus FC Chelsea. Crystal Palace kassierte unterdessen die erste Pleite unter seinem neuen Coach Sam Allardyce und bleibt akut abstiegsgefährdet.

Für Arsenal geht es am Mittwoch bereits mit einer Auswärtspartie beim AFC Bournemouth weiter.